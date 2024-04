El Ayuntamiento insistirá en pedir que los exámenes del carnet de conducir se hagan en Ribeira, pese a que el Gobierno lo ve "imposible"

El alcalde de Ribeira, Luis Pérez Barral, dio lectura en el pleno ordinario celebrado desde las ocho de la tarde de ayer a una declaración institucional acordada por todos grupos municipales para reclamar que la capital barbanzana cuente con autorización para poder realizar los exámenes de conducir en la localidad, y que se remitirá a las autoridades competentes, como ya hizo hace varias semanas la Asociación de Empresarios de Ribeira, que recibió la respuesta de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña que es "imposible" dado que en la provincia de A Coruña se llevan a cabo en tres ciudades y en dos de Pontevedra, y que "la situación actual de las comunicaciones no hacen necesario efectuar dichas pruebas en más municipios". En el escrito leído durante dicha sesión se indica que "a pesar de que Ribeira conta con máis de 26.000 habitantes, esta proba non pode realizarse no concello. Esta circunstancia supón que o alumno debe perder máis tempo -toda unha mañá ou toda unha tarde- para poder realizar prácticas en Santiago de Compostela onde será examinado". Esa declaración también destaca el hecho de que las autoescuelas deben asumir un coste mayor que otras para poder formar al alumnado al tener que desplazarse hasta la capital de Galicia.

La corporación municipal también aprobó la ordenanza reguladora del servicio de taxi en la ciudad Ribeira -había quedado sobre la mesa en el pleno anterior-, y que consiste en un texto que, tal y como ya se informó, el equipo de gobierno consensuó previamente con representantes de los taxistas sobre esa normativa, que incluye la regulación de la contratación del transporte por plaza con pago individual, así como la posibilidad de elegir entre los dos primeros taxis que encabecen la fila de la parada. En este sentido, el primer edil ribeirense agradeció al colectivo de profesionales del taxi sus aportaciones y sugerencias en la preparación del documento previo al periodo de exposición pública. El segundo teniente de alcalde, Francisco Suárez-Puerta, explicó que la propuesta cumple un requisito legal y supone la profesionalización del servicio, y destacó algunos puntos como la obligación de que los vehículos no tengan más de 12 años de antigüedad desde la fecha de matriculación, la incorporación del taxímetro obligatorio, el cobro telemático o la posibilidad de instalar biombos separativos para incrementar la seguridad.



Por otro lado, se dio luz verde a que el Ayuntamiento de Ribeira ponga a disposición de la Consellería de Educación el edificio de la antigua comisaría para que la Administración autonómica lleve a cabo las obras necesarias para destinarlo a uso educativo, y que permitirá la ampliación de las instalaciones del colegio O Grupo. La concejala de Educación, Cruz Rivadulla, se refirió a las "carencias de espazo que ten o CEIP O Grupo", por lo que instó a la Xunta de Galicia a realizar las obras de rehabilitación necesarias. También desveló que el Ayuntamiento solicitó una entrevista con el conselleiro con el propósito de que Educación lleve a cabo las actuaciones necesarias en la mayor brevedad de tiempo posible. Rivadulla destacó que es preciso realizar inversiones para mejorar las infraestructuras que le corresponde hacer a la Consellería de Educación en todos los colegios del municipio, así como la importancia de atender las necesidades del profesorado para hacer frente a la "diversidade e ao alumnado con necesidades especiais".



Sendero del río Pedrín

En otros puntos del orden del día del pleno, la corporación dio su aprobación a la expropiación de terrenos para la ejecución del proyecto de acondicionamiento del sendero del río Pedrín y la rectificación do inventario municipal. En relación a este último, la concejala de Economía e Facenda, Herminia Pouso, destacó la inclusión de propiedades que se adquirieron "grazas a operacións de endebedamento que deben pagar tódolos ribeirenses". Igualmente, se aprobó el convenio de colaboración entre los ayuntamientos de Ribeira y Porto do Son para la ejecución del taller de empleo "Tahúme X" y la solicitud conjunta de una subvención para su financiación. En dicho obradoiro se impartirán las especialidades de trabajos de carpintería y mueble y de actividades auxiliares en conservación y mejora de montes, según dio a conocer la edila de Emprego, Genoveva Betanzos, “co obxectivo de promover a formación destes oficios ao tempo que xa se emprega ao alumnado e realiza obras necesarias para os dous municipios como rozas e mantemento de camiños e paseos", precisó. Por su parte, Herminia Pouso destacó la importancia de ayudar a formar a los vecinos en esos ámbitos tan demandados con el propósito de que se incorporen al mercado laboral.



La corporación aprobó la propuesta presentada por el grupo municipal del PP para poner en marcha un proyecto que contemple la creación de columbarios en los cementerios municipales de Ribeira y Palmeira:; y una enmienda de sustitución a la moción de los populares sobre la puesta en marcha de infraestructuras en el municipio. Respecto a esta última, el Ayuntamiento se compromete a seguir impulsando la puesta en marcha de todas las infraestructuras que precisa la localidad y solicita a la Xunta de Galicia una previsión de plazos de las obras que la Administración autonómica tiene comprometidas en Ribeira, tales como la residencia pública de mayores en As Saíñas o la escuela infantil para Aguiño.