Ribeira se movilizará el día 26 de este mes en demanda de un transporte público digno

La recientemente constituida Plataforma Cidadá por un Transporte Público Digno para O Barbanza, que se sumó a otras ya existentes en Galicia, convocó para el domingo de la próxima semana, día 26 de noviembre, su primera movilización para reclamar soluciones ante sus quejas y denuncias públicas ante “un servizo de transporte público deficiente e neglixente”. Será con una concentración en la Praza do Concello de Ribeira, que dará comienzo a las doce del mediodía. Este colectivo, que surgió con vocación comarcal y que tuvo su origen en tres vecinas de Castiñeiras que recogieron cerca de 3.000 firmas con el mismo objetivo, está constituido por usuarios afectados de diferentes ámbitos, tanto de las líneas regulares de autobuses como representantes de la ANPA de los institutos Leliadoura y Número 1 de Ribeira, pero esperan que se sigan sumando entidades de los otros tres municipios barbanzanos.



Integrantes de otras plataformas similares en Ferrol y Vigo contactaron hace un tiempo con las referidas tres vecinas de Castiñeiras y las animaron a constituirse oficialmente para “movernos mellor”, y todo apunta a que el mismo día, 26 de noviembre, o en fechas muy próximas, esos otros colectivos del resto de Galicia también se movilizarán. A raíz de esos contactos, fue cuando hablaron con las ANPA, por ser uno de los colectivos más afectados por “graves incidencias” con respecto a los estudiantes, tal y como ya se tiene informado, e indicaron que ya cuentan con una docena de otras entidades que les apoyan, entre las que hay otras asociaciones de padres de alumnos, el Concello y el colectivo Sachos á Rúa.



Con la referida concentración buscarán, según indicó su portavoz, Nela Abella, “facer presión” ante la Consellería de Mobilidade y otros departamentos del Ejecutivo autonómico pues señalaron que son los que pueden cambiar la situación como entidad adjudicadora a la empresa concesionaria, Monbus. Desde la ANPA “Caramecheiro” del IES Número 1 de Ribeira, es su presidenta, Paz González, la que manifestó que lo que pretenden “que se vexa, xa non so que o servizo é malo, que se pode mellorar moitísimo”, por lo que le piden a la Xunta que corrija todas las deficiencias “que son moitas, básicas e neglixentes e ben sabidas e moi sufridas”. También expresaron su incredulidad ante la respuesta que indicaron que había recibido de la Xunta de que no les constan quejas, por lo que no saben si todas las que se recogieron -aunque reconocen que no la totalidad fueron por escrito- y enviaron, así como las citadas cerca de 3.000 firmas, “non chegan a ningún lado e caen en saco roto”, matizó la plataforma.

De todas maneras, y para que ahora no haya excusas por no tener conocimiento de las quejas, desde esta plataforma ciudadana le solicitan a la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, como máxima responsable en esta ámbito, "que demostre a súa capacidade de xestión e compromiso coa cidadanía, e lle esixa ás empresas adxudicatarias que cumpran coa súa obriga e ofrezan un servizo de transporte público digno, apliando las múltiples deficiencias existentes, entre las que destaca la falta de puntualidad, incumplimiento de horarios y eliminación de algunas líneas de autobuses previstas sin previo aviso, ausencia de señalización o de marquesinas en las paradas; falta de horarios en la mayoría de paradas y en donde los hay adolecen de falta de claridad, escasa frecuencia de buses, entre otras.

Además, la Plataforma Cidadá por un Transporte Público Digno para O Barbanza demanda horarios acordes con las necesidades escolares y laborales, que no haua camnbios de horarios en función de si son días lectivos o no, que se evite tener que realizar trasbordos en los desplazamientos que obligan a pagar dos veces para ir de una parroquia al hospital, la necesidad de coordinación de los horarios entre autobuses, que haya número de autobuses y con plazas suficientes -advierte que los microbuses tienen un número de plazas "totalmente insuficientes"- y que haya vehículos adaptados y en buen estado.