Ribeira programa trece semanas de funciones con la Mostra de Teatro más larga e internacional

La Mostra de Teatro se desarrollará en Ribeira del 20 de septiembre al 20 de diciembre: trece semanas ininterrumpidas de funciones con actuaciones de compañías de reconocido prestigio. Es una de las propuestas estrella de la Concejalía de Cultura cada otoño y que, en esta ocasión, contará con un total de trece actuaciones, de las que doce serán entrada y una, la del grupo municipal de teatro, que abre la muestra con su espectáculo “Criaturas”, será con entrada gratuita.



Las funciones tendrán lugar todos los viernes a las 21:15 horas, excepto el jueves 5 de diciembre por tener lugar al día siguiente un festivo. Como novedad, en esta edición se abrirá la muestra a propuestas de ámbito internacional como será el 13 de diciembre con el espectáculo “Yo Mussolini” del clown italiano Leo Bassi. Así, habrá obras de compañías profesionales de recnocido prestigio como Redrum, Talía, Tarabela, Contraprodución, Culturactiva o Sarabela y otras que llegan por primera vez a Ribeira como Serea, Verdeveras o Fulano, Mengano e Citano. Las funciones tendrán lugar en el auditorio se podrá adquirir un bono por importe de 35 euros y que dará derecho a asistir a todas a las doce funciones, que individualmente tienen un coste de 4,95 euros, que se podrá adquirir de forma presencial en el antiguo auditorio o por internet a través de la plataforma Ataquilla.



Las funciones programadas son las siguientes: “Criaturas”, del Grupo Municipal De Teatro de Ribeira (20 de septiembre); “Vas rir. Cabaret climático”, de Culturactiva (27 de septiembre); “O Dragón de Ouro”, de Sarabela Teatro (4 de octubre); “Top Manta”, de la Compañía Fulano, Mengano e Citano (11 de octubre); “Unha inimiga no pobo”, de Talía Teatro (18 de octubre); “Entrega en man”, de Contraproducións (25 de octubre); “As formas do amor”, de Verdeveras Expresiones Artísticas (8 de noviembre), “Más saaabor”, de Culturactiva (15 de noviembre), “Boa sorte, maña fama”, Tarabilla Creativa (22 de noviembre), “Á luz do día”, Serea Teatro (29 de noviembre); “Hamelin”, de Redrum Teatro (5 de diciembre), “Leo Bassi: Yo Mussolini” (13 de diciembre) y “D.E.P.”, de Malasombra (20 de diciembre).