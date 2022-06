Ribeira proyecta la creación de un recinto ferial en terrenos de la comunidad de montes de Artes

El Ayuntamiento ribeirense proyecta la creación de un recinto ferial en terrenos en el entorno del monte de San Alberto catalogados urbanisticamente como rústico de sistemas generales, que pertenecen a la comunidad de montes de Artes, y con la que se ha llegado a un acuerdo entre las prtes para su adquisición por el sistema de expropiación. Se trata de un terreno que ocupa una superficie total que asciende a 20.585 metros cuadrados, que se sitúa en el margen derecho de la carretera autonómica AC-550, por debajo del monte de San Alberto, y en el que se permiten ese tipo de equipamientos con una edificabilidad másxima del 20%. Ese acuerdo precisa ahora del respaldo del pleno de la corporación municipal para darle luz verde





Así lo dio a conocer este mediodía el alcalde, Manuel Ruiz, en el acto de inauguración de la tercera edición de la Feira do Automóbil Eléctrico e Híbrido e Vehículos de Ocasión de Ribeira, que permanecerá abierta hasta última hora de la tarde del domingo en un recinto acotado de la Praza de España, en el que se exhiben unos 120 vehículos de 13 marcas distintas: Peugeot, Kia, Hyundai, Citroën, Nissan, Dacia, Renault, Ford, Fiat, Jeep, BMW, Mercedes y Toyota. Como novedad respecto a las dos ediciones anteriores, esta vez se incluyen vehículos de ocasión, pues desde la organización precisaron que son "coñecedores da escasez de vehículos novos, co que queremos ofrecer ao cliente a posibilidade de levarse o vehículo no mesmo momento de realizar a compra".