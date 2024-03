Ribeira fue un “raio” de luz con la primera andaina solidaria para dar visibilidad a la enfermedad de Dent

El alcalde de Ribeira, Luis Pérez, manifestó en su intervención antes de tomar la salida de la primera ediución de la caminata solidaria impulsada por Art for Dent y el colegio Galaxia, con la colaboración de Abraham Benítez y la impliacación de numerosas entidades y personas, que la respuesta que ha dado la población al inscribirse de manera masiva en esta actividad es una demostración de lo uqe debe avanzar la investigación "tan necesaria para atopar unha cura para esta enfermidade rara". Para el primer edil, el hecho de que haya tanta gente qu se sumó a esta actividd "fai que sexa un orgullo como Concello poder colaborar co colexio Galaxia, Art for Dent, Fernando Yáñez ou Abraham Benítez, que sempre se implica con causas solidarias". El mandatario local ribeirense manifestó qu enfermedades como la de Dent "teñen un desafío para quen a padece e para todas a familias", pero que el hecho de estar acompañados y apoyados por tanta gente inscrita en una jornada como la de ayer "lle demostra a esas familias que teñen o noso completo apoio". En este sentido, Pérez Barral subrayó algo que ya se tiene destacado en otro tipo de eventos, y es que "Ribeira demostra que é un pobo solidario, pòlo que podemos estar tremendamente orgullosos de poder estar hoxe aquí demostrándoo". En ese sentido, indicó que "a solidaridade move montañas, así que poñamos un sorriso nos nosos beizos e camiñemos coa certexa de que todos xuntos formamos unha gran familia que os vai coidar".