Ribeira repartirá 6.750 euros a las mejores decoraciones de Navidad en viviendas del municipio

El Ayuntamiento ribeirense convoca un concurso de embellecimiento navideño de fachadas, balcones y jardines, en el que podrá participar cualquier mayor de edad empadronado en la capital barbanzana, tanto en solitario como de manera colectiva. La decoración deberá estar expuesta desde ayer y hasta el 6 de enero, y enviarán antes del próximo miércoles un máximo de tres fotos en las que se pueda apreciar la decoración realizada, y que valorará un jurado de cinco personas, de los que dos serán representantes de la hostelería y otros dos del comercio. Se repartirán un total de 6.750 euros en bonos para gastar en el comercio local, distribuidos en tres categorías y tres premios por parroquia, siendo el primero de 400 euros, el segundo de 200 y el tercero de 150 euros. “Trátase dunha actividade promovida polo Concello de Ribeira co obxectivo de poñer en valor, incentivar e dinamizar a participación co tecido económico do municipio mediante a creación da decoración de fachadas, balcóns ou xardíns realizada nas vivendas do municipio” explicó el concejal socialistas de Festexos, Francisco Suárez-Puerta, acompañado de la edila nacionalista Antía Alberte en la presentación de los detalles de dicho certamen.