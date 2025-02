Ribeira solicitará a la Diputación de A Coruiña una subvención de 214.371 euros para reformar la Rúa Cristóbal Colón

El Gobierno local ribeirense logró sacar adelante, con su mayoría absoluta de 11 concejales, frente a los diez del PP, que se abstuvieron, una decisión relativa a una bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que está vinculada a la generación de empleo, y que en la ordenanza fiscal correspondiente se establece un descuento del 50% por dicho concepto para aquella empresas que pongan en marcha una actividad económica y creen hasta diez puestos de trabajo -sería del 75% en caso de que fueran entre 11 y 20- y de hasta el 95% para las que creen 21 o más.

"Atopámonos cunha licenza de obra outorgada a Kibu Inmuebles SLU en marzo de 2023, do anterior goberno, e a solicxitante pediu que se lle aplicase unha bonificación no ICIO e na súa memoria fai copnstar a creación dun só posto de traballo", dijo la concejala de Facenda, Herminia Pouso. Ante esa situación, agregó que tanto la Alcaldía como el equipo de gobierno entendieron e interpretaron que la aplicación de esa bonificación "non é xunto aplicarlle a mesma a aqueles que crean 10 empregos que ois que crean un, e que entón debe aplicarse de maneira escalonada, co cal ao que xenere un emprego se lle bonificará o 5%, ao que cree dous o 10% e así sucesisamente, e insistió en que de no hacerlo así "sería inxusto tratar igual a quen xenera 1 que 10 postos de traballoo". La edila del PBBI manifestó que ello va a suponer que las arcas municipales ingresarán más de lo inicialmente previsto pro ese concepto.

El grupo municipal del Partido Popular reprochó al Gobierno local su modo de hacer las cosas “meténdonos unha modificación da ordenanza pola pola de atrás para cambiarlle á empresa as regras do xogo en medio da partida”. Su portavoz municipal, Mariola Sampedro, sostuvo que “entendo e apoio unha modificación da ordenanza que sexa máis xusta e equitativa á hora de bonificar a creación de emprego fronte a actual redacción”. Sin embargo, desde la formación de la gaviota se pretendía dejar el tma sobre la mesa, al entender que "o lóxico é traer primeiro a modificación da ordenanza e logo aplicar a bonificación correspondente, e non facer ao revés, cunha manobra que carece de sustento xurídico, tendo diante un informe de tesouraría no que se conclúe que a Kibu lle corresponde o 50% da bonificación, e aquí proponse en base a un cambio de criterio do Goberno para que se lle aplique un 5%. Esto mási que unha disposición interpretativa e aclaratorioa é un cambio na ordenanza en toda regra”. Según sostuvieron desde las filas populares, "unha vez máis, vemos con que seriedade actúa o alcalde cambiando as normas ao seu antollo sen cumplir absolutamente nada. Non hai un informe que nos diga que xiridicamente esto se sostén”.

En el turno de réplica, Herminia Pouso indicó que el Gobierno local está trabajando en la ordenanza del ICIO, pero aclaró que no lo hace exactamente por esta cuestión, sino por otras más. Y especificó que la propia ordenanza fiscal cuándo habla sobre las bonificaciones "non di que se teña opción nunha obra deste nivel cándo só implica a creación dun posto de traballo e que acabe case por non pagar ICIO.Falamos dunha obra de case catro millóns de euros cunha ñiquidación polo ICIO de 90.000 euros e que no caso de aplicarlle o 50% case non pagría nada, mentres que comunicacións previas para adecuar locais de pequenos negocios nos que van traballar autónomos pagarían máis polo ICIO". Ante esta situación, la concejala de Facenda anunció que se ca a modificar la ordenanza para que no haya ningún lugar a dudas en esa escala de la graduación de la bonificaicón de dicho impuesto, y ya se explicará con detalle en función de los empleos que se creen.

Por otro lado, la corporación municipal aprobó por unanimidad la revisión de precios para el presente ejercicio económico del contrato suscrito con la empresa Viaqua SAU para la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable. La concejala de Facenda indicó que se trata de un derecho que tiene la empresa concesionaria en funciópn de la evolución del coste del servicio. Precisó que hubo variaciones en el los costes de la energía y salarios de mano de obra y gastos generales, a los que se les aplicará el incremento del 2,3% del IPC de agosto de 2024, que es la fecha cuando le corresponde esa revisión. A ello también hay que repercutir la diferencia de costes por la retribución del agua que se compra en alta, del abastecimiento del río Ulla."Feitos os cálculos cunhna fórmula polinómica e revisada toda a documentación, a porcentaxe que sae a incrementar o custe do servizo por metro cúbico de auga é do 1,9%". Pese a ello, Herminia Pousop desveló que, por el momento, el equipo de gobierno no tiene previsto repercutir ese incremento de precios en el recibo del agua, "e veremos ao final as cifras en metros cúbicos e se somos capacer de soster este servizo sin aplicarlle incremento algún e mantermos nesa liña". La cponcxejala popualr Ana Barreiro anunció el voto en positivo de su grupo municipal, indicando que "vemos favorable esa revisión de prezos".