Ribeira solicitará a la Xunta la reestructuración de las líneas de bus escolar para cubrir las necesidades

El Ayuntamiento de Ribeira, a través de la Brigada Municipal de Obras, llevó a cabo en semanas pasadas una inversión de unos 70.000 euros para acometer distintas tareas de mejora y mantenimiento en los centros educativos públicos de toda la localidad con motivo del inicio del curso escolar. Desde el Ejecutivo indicaron que la totalidad de las obras se remataron a tiempo de la vuelta a las clases, excepto en los casos en que se precisó la contratación de una empresa externa por la complejidad de la actuación y su tamaño, coma fue el caso del cierre en el CEP "Pe do Corniño" de Carreira y la reforma de los baños en el CEIP "Heroínas de Sálvora" de Aguiño. “Estes traballos comézanse a finais de agosto porque os colexios fan as solicitudes entre maio e xuño, pero no periodo estival moitos centros están ocupados polos campamentos de verán e a brigada municipal tivo, ademais, moitas obras que atender nesa mesma época”, explicó la concejala de Educción, Cruz Rivadulla. Desde el Gobierno ribeirense añadieron que restan por acometerse algunas actuaciones que son competencia de la Xunta de Galicia, como la renovación de las tuberías en el colegio de Palmeira. Rivadulla precisó que en casos como este se solicitó a la Consellería de Educación la mejora de las infraestructuras, como en el colegio de Olveira, que aún no cuenta con ascensor, o la ampliación de gimnasios en el CEP "Pé do Corniño" de Carreira y en el de Palmeira. “Dende o Concello vamos a apoiar e trasladar á Consellería de Educación tódalas peticións que os equipos directivos dos colexios públicos nos achegan” explicó la edila. También destacó la carencia de personal para atender al alumnado con necesidades especiales, asunto que también se trasladará a la Consellería de Educación.