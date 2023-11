Ribeira tratará de poner freno a la alta velocidad en la carretera DP-7307 por la seguridad de los usuarios

La preocupación por las elevadas velocidades a las que se circula por la carretera provincial DP-7307, de Ribeira a Aguiño por Castiñeiras, y que se traduce en una alta siniestralidad, fue uno de los asuntos en los que los diferentes integrantes de la corporación municipal ribeirense se mostraron de acuerdo. Fue a raíz de un ruego del edil popular Álex Vidal, quien precisó que a la altura del kilómetro 2 existe un punto negro donde en los dos últimos años se registraron “dous sinistros de alto alcance en danos materiais e un deles incluso deixando dous feridos que tiveron que pasar por la UCI”. Y recordó que años atrás hubo otros accidentes y que todos ellos fueron a causa de las altas velocidades a las que circulan los vehículos en los dos sentidos de circulación de ese tramo.



Vidal hizo referencia a que estaba solicitado un calmado de tráfico dentro de la Edusi, “pero o Estado quedouse sen fondos e estase a expensas dunha modificación de crédito, a cal non se sabe se chegará”. Por ello, solicitó la realización de un informe policial de todos los accidentes de tráfico registrados en ese tramo para adjuntar a la petición que se le formule a la Diputación de A Coruña para que acometa la instalación de elementos que obliguen a moderar la velocidad de los vehículos en el mismo o solicitar la pertinente autorización para que sea el Ayuntamiento quien lo haga.



El alcalde ribeirense, Luis Pérez, manifestó que se está ante un “problema grave” por la elevada velocidad a la que circulan los vehículos por ese vial, precisando que ya se pusieron pasos elevados y que se van a ir implementando otras medidas. “É necesario que se reduza a velocidade tanto para a seguridade das persoas que van no seu vehículo como para os viandantes”. Por ello, se comprometió a realizar ese informe y que se le remitirá a la institución provincial y al propio Álex Vidal para que tenga debida cuenta de ello.



En la sesión ordinaria de este lunes se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento a los 81 años de Francisco Sieira, que fue edil ribeirense durante 24 años y que lideró diferentes entidades en Carreira, y en la que tomó posesión el nuevo concejal del PP, Rubén Lijó, que juró su cargo. La corporación aprobó casi todos los puntos por unanimidad, como el cambio de denominación de la Unidad Asistencial de Drogodependencias (UAD), que cumple 30 años de existencia, por Unidad de Condutas Aditivas (UCA), para dejar de estigmatizar a sus usuarios y por considerar que la anterior terminología se quedó obsoleta frente al tratamiento multidisciplinar de las adicciones que realiza actualmente y que, además de drogas, incluyen trastornos derivados del juego, trabajo, nuevas tecnologías y sexo. Ello se hizo después de que el concejal de Sanidade, Juan Luis Furones, realizase un repaso minucioso de lo que suposo la implantación del Plan Nacional de Drogas y el funcionamiento de la antigua UAD.

El PP, que solicitó un plan de actualización de una formación continuada del persona de dicha unidad al tener que atender "as novas realidades", advirtió que espera que con ese cambio de denominación no se pierdan los 400.000 euros de subvención que percibe ese servicio municipal. El alcalde respondió que el Ejecutivo local no desea perder esa subvención, y aunque piensa que el cambio de marca o denominación, pues no afecta a su esencia, no afectará al convenio de financiación suscrito para el funcionamiento de este servicio, van a realizar una conculta de manera expresa para disipar cualquier duda.