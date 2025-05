Ribeira se unirá a una vigilia solidaria por Palestina este fin de semana

Somos Refuxio, organiza una vigilia solidaria por el pueblo de Palestina los días 24 y 25 de mayo en la Porta do Sol, en Ribeira. Se trata de la iniciativa ‘De catro a catro: Vixilia solidaria Barbanza con Palestina. Non ao xenocidio’.



Tal y como explican desde la asociación, “será unha vixilia que lle chamamos de catro a catro porque vai ser dende as catro da tarde do sábado ata as catro da tarde do domingo”.Esta jornada contará también con actuaciones musicales, poesía y micrófono abierto para quienes quieran sumar su voz. “Ademáis vamos levar tamén tendas para simular un campamento de refuxiados”, comentan desde la entidad.



Este colectivo, que nació en el año 2016 durante la crisis de refugiados de Siria, cesó su flujo de actividad durante un tiempo, hasta que estalló el conflicto en Palestina, “foi cando nos volvemos a reactivar”, cuentan. “Estivemos convocando concentracións todos os luns, pero chegou un momento no que vimos que viña pouca xente e tiñan pouca repercusión. Por iso, preferimos facer accións de xeito máis esporádico, como a desta fin de semana”.



La entrada será libre y desde Somos Refuxio animan a los asistentes a traer velas, carteles o mensajes de apoyo, una forma de decir que Barbanza no olvida.