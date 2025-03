Ribeira se vestirá de gala con el Certame de Curtas Alberto Romero

La Asociación Cultural Alberto Romero lleva casi una década trabajando por la creación audiovisual entre los más jóvenes y, como ya es habitual, celebrará su gala anual en la tampoco faltará el humor y la música. Un evento en el que se hará entrega de los galardones y que ya tiene fecha: el 26 de abril, a las 19.00 horas, en el Auditorio Municipal de del Ayuntamiento de Ribeira.

Durante el acto de presentación, la concejala de Cultura, Antía Alberte, junto a su homóloga de Promoción Económica, Genoveva Betanzos, anunció que la gala estará presentada por Fany Pérez y Vanesa Ordóñez, además de contar con el toque musical a cargo de Thais Suki, Helena Figueiras, Marga Loureda, Daniel Martís, Chumi, Juan Ciego y José Andrés Mariño. También se contará con artistas invitados como Antonio Bermo, Flow do Norte, Sandra Folgar, Brumeigho Folk, El Clan de los Impostores, Sue Moreno y Lidia Veiga.

Alberte señaló, además, que ‘‘este certame está aberto aos institutos, pero tamén hai agora unha categoría libre e outra para centros de diversidade’’. A esto añadió que ‘‘é un certame que ten a intención de achegar o mundo audiovisual á mocidade para que expresen diferentes temáticas a través do vídeo’’, además de mostrarase segura de que ‘‘penso que Alberto estaría orgulloso do que se conseguiu’’.

Por su parte, el presidente de dicha asociación cultural, Santiago García, manifestó que esta gala es el colofón al trabajo de la entidad a lo largo de todo el año y que ‘‘isto vén sendo unha festa como os Oscars, os Goya, para darlle o seu minuto de gloria á xente que participou e estamos moi contentos de volver a Ribeira, que foi onde naceu este certame e, desta vez, temos máis de catrocentos asentos porque sempre se pelexa a xente polas entradas que son de balde’’.

Participan 45 cortometrajes

En esta edición se presentaron un total de 45 cortometrajes, de las que la asociación destaca la calidad. Las categorías con primaria, secundaria, diversidad y una libre para los más profesionales, además de sumarse la denominada Barbanza Arousa. Esta última tiene una temática determinada que este año versa sobre el mar.Se repartirán unos 1.800 euros en premios: 300 euros en cada una de las modalidades, exceptuando la libre que asciende a los 600 euros.

Una acción nacida en el 2016 desde la comunidad educativa

Este certamen audiovisual nació como una iniciativa de la ANPA Caramecheiro del IES Nº1 de Ribeira en el 2016 como homenaje al trabajo y dedicación social de Alberto Romero (1961-2015). A esta acción se sumaron también las ANPA San Roque del IES Leliadoura y el ANPA del CEIPP de Palmeira, así como la Asociación Cultural Lajareu por Barlovento; tejido asociativo del que formó parte Alberto Romero.