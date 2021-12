El ribeirense Raúl Santos gana el XXXIII Premio Torrente Ballester en su categoría de gallego

El ribeirense Raúl Santos Ageitos con la novela ‘Cornucopia" ganó la XXXIII edición do Premio Torrente Ballester de narrativa en la categoría de gallego, convocado por la Diputación de A Coruña. El fallo del jurado se hizo público esta mañana por diputado de Cultura, Xurxo Couto, acompañado por los comisarios del certamen, Susana Pedreira y Ramón Rozas. Ambos hicieron hincapé en que este ganador y la persona que se impuso en la categoría de castellano, la madrileña María Cursos, son autores que están empezando en el mundo literario. “Congratulámonos de que a persoa gañadora en referencia a Raúl Santos- vaia ver a súa primeria obra publicada grazas a este premio porque unha das vocacións do Torrente Ballester é o de abrir camiños e situar novos nomes no panorama literario” aseguró Rozas.







La novela ‘Cornucopia’ de Raúl Santos, fue propuesta como ganadora por unanimidad por un jurado compuesto por Xesús Fraga, Montse Dopico, María Marco, Nazaret López y Ricardo Losada. En el acta del fallo, ese jurado indica que “é unha parodia moi ben construída, e cargada de ironía, sobre o papel do escritor e a literatura”. Además, destaca que “se apoia sobre nunha estructura fragmentaria na liña da literatura posmoderna, pero sen perder nunca o fío nin o ritmo; cunha narrativa moi fluída e con vocación de establecer unha complicidade coa persoa lectora, pero sin por iso ser compracente”.