Rogelio Santos Queiruga, “o influencer do mar”, ofrecerá hoy dos charlas en la Semana Cultural del IES Nº1 de Ribeira

La ANPA “Caramecheiro” del IES Número 1 de Ribeira participa hoy en la Semana Cultural organizada por dicho centro educativo con una actividad dedicada al mar que está dirigida al alumnado de 1º y 2º de la ESO. Será impartida por Rogelio Santos Queiruga, conocido como “o influencer do mar”, por su labor de divulgación y concienciación sobre “A cultura do mar” -título de la charla- y el mundo marino a través de las redes sociales, en las que acumula más de 100.000 seguidores. Desde la asociación de padres señalan que, a través de sus perfiles, Rogelio se comunica en el gallego del pueblo, de la costa y de los marineros como idioma principal, y que “chega a millóns de persoas en todo o mundo, converténdoo así, nunha das contas en redes sociais en galego con maior número de seguidores”, precisa.



La ANPA de dicho instituto ribeirense afirma que sus vídeos muestran la gran riqueza de la cultura gallega, de sus aguas y de las gentes que trabajan en ellas, y agrega que su repercusión es tal que muchos niños dicen “quero ser mariñeiro”. Y dice que la labor de concienciación y divulgación que hace le llevó a Rogelio a ser condecorado con la Cruz Blanca del Mérito Civil por el Ministerio de Interior a propuesta de la Dirección General de la Guarda Civil en 2021.



Rogelio Santos emplea en sus charlas una metodología “moi activa, participativa e divertida, sempre adaptada ás idades do alumnado, emprega vídeos, enlaces a redes sociais, contos de vellos mariñeiros e o seu propio exemplo, para tratar de acercalos á cultura e ao mundo do mar, da sostibilidade, da importancia dos traballadores do mar, da historia de Galicia nese sector, do valor e importancia da enorme riqueza e diversidade de especies mariñas das nosas augas e ecosistemas máis alá dos aspectos económicos, a importancia de consumir peixe e dos estudios e o aprendido nos anos escolares para a vida e para o traballo futuro”.