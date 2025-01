Rosa María Suárez y Toña Somoza exhiben en A Pobra sus cuadros que indagan en temas que les despiertan curiosidad

El arte vuelve a engalanar las paredes de la casa de cultura Raquel Fernández Soler, de A Pobra, con la primera con la primera muestra de este año, “As Eiros”, que une los talentos de Rosa María Suárez y Toña Somoza, pintoras autodidactas que exploran distintas temáticas a través de su pincel. Su colección conjunta está conformada por una veintena de cuadros heterogéneos, aunque imperan las mujeres y el mundo marino a través de la mirada de la primera, y las figuras y el paisaje marítimo bajo el prisma de la segunda.

En la inauguración, que amenizó musicalmente Ana Bermo, las pintoras protagonistas estuvieron arropadas por el también artista Manuel Teira y la concejala de Cultura da Pobra do Caramiñal, Patricia Lojo, que declaró que “temos aquí dúas mulleres que indagan a través da pintura naqueles temas que lle espertan curiosidade. Iso é a arte: non só o reflexo dunhas ideas e valores, tamén un método de autocoñecemento e de comprensión do mundo que nos rodea. Así que aquí temos a ollada sobre, por exemplo, o que representa para elas o mar tendo en conta que somos pobo costeiro”.

Lojo ratificó el compromiso de la Administración local "coas distintas disciplinas artísticas e as persoas creadoras das mesmas. Queremos cultura os 365 días do ano e seguiremos traballando para afianzar esta sala de exposicións como punto de referencia comarcal na difusión artística e escaparate de artistas noveis e xa consagrados". La edila recordó que esta exposición se podrá visitar hasta finales de este mes, de lunes a viernes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00.