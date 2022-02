Ruiz acuerda la compra de dos inmuebles y la cesión de un muro que estrechan el vial Romero Ortiz

Las estrecheces que presenta la Avenida Romero Ortiz en algún tramo parecen tener los días contados. El alcalde ribeirense, Manuel Ruiz, desveló que ya tienen rematadas las negociaciones para la adquisición de dos inmuebles que invaden la alineación de ese vial, y anunció que también se va a derribar un muro situado en el inicio de esa calle y “que nos ceden nese retranqueo”. De igual modo, recogió la demanda formulada por la oposición para que el Concello compre la parcela en la que se sitúa el petroglifo de Pedra das Cabras. “Se conseguimos esos bens e os propietarios teñen a intención de vendelos, creo que é un lugar interesante para mercar”, precisó el primer edil de Ribeira. De igual modo, señaló que posiblemente van a tener que llevar al próximo pleno una partida para la compra de terrenos, entre los que se podría incluir los que pretende ceder al Sergas para construir el nuevo centro de salud de la localidad.



Todos esos anuncios los hizo Ruiz Rivas en el debate de una propuesta del grupo municipal del PSOE, que se aprobó por unanimidad, para que se redacte el proyecto de un itinerario de ruta de senderismo que lleve desde el lugar de Deán Grande, a través del camino público de Os Carballiños, hasta Deán Grande de Abaixo, en incluso ampliarlo en 600 metros hasta la rotonda de A Carballa. El portavoz socialista, José Manuel Vilas, detalló que supondría habilitar un circuito de tres kilómetros de perímetro de senda peatonal, al que se podría incorporar algún elemento de entrenamiento en madera, barra de equilibrio o paralelas. Desde el partido del puño y la rosa se apuntó que esta actuación supondría una importante inversión para garantizar la seguridad de las personas que se desplazan a diario por esos caminos y que “pode enmarcarse na aporta do Goberno local para crear sendas peonís que melloren a confianza dos viandantes no uso e disfrute da rede local de estradas e camiños”, subrayó.



Vilas propuso que se presente ese proyecto a programas como los planes de sendas peatonales de la Diputación de A Coruña o de la Consellería de Medio Ambiente, para su realización. En este sentido, la portavoz del grupo municipal del PP, Mariola Sampedro, indicó que ese proyecto coincide con el que pretende desarrollar el Ejecutivo local con fondos Next Generation, en los que el Concello tiene que pagar el IVA. Recordó que, en el pleno en que se trató una moción del PBBI sobre las deficiencias en el entorno de Pedra das Cabras, su grupo presentó una enmienda en la que mostró su interés por una senda en el entorno de ese petroglifo. Y que a raíz de aquello, habló con un vecino de Deán que conoce mucho esa zona y que hizo un trabajo sobre los 11 molinos de ese lugar y que calificó como “un bo punto de partida” para lo que ya tienen proyectado. Precisó que permitirá la recuperación de esos elementos y que uno pueda habilitarse para actividades de sensibilización y divulgación ambiental, así como la creación de una senda ecológica al borde del río Saíñas.