Ruiz está dispuesto a mejoras en Rúa Castelao de Aguiño, pero dice que hay aspectos “innegociables”

El alcalde ribeirense expresó su mejor disposición a dialogar e introducir cuantas mejoras sean necesarias en el proyecto que se está ejecutando en la Rúa Castelao, para la que está decidida la implantación del sentido único de circulación, dentro de la remodelación de la fachada marítima de Aguiño por 918.623 euros. Así se lo dio a conocer al inicio de la reunión que Manuel Ruiz mantuvo en la sede de la Cofradía de Pescadores de esa parroquia con afiliados y simpatizantes del PP, a varios vecinos de la zona que no eran habituales en las mismas pero que se ven afectados y que firmaron en contra de la supresión de la doble dirección en el vial. Les manifestó que, a partir de lo que los vecinos acuerden en la reunión de hoy, mantendrá las reuniones que sean oportunas para poder hacer modificaciones, aunque les advirtió que hay aspectos que “non son negociables”.





En ese sentido, a lo que primero se refirió Ruiz Rivas fue a que el Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) de Ribeira, aprobado definitivamente en mayo, pasado especifica en una de sus propuestas que “cando os anchos da vía non permitan a doble dirección, o aparcamento e unhas beirarrúas accesibles, a prioridade de Concello será sempre a accesibilidade nas mesmas”, e incidió en que dicho documento también señala que la Rúa Castelao tendrá una dirección única. El alcalde les explicó que hay una orden del Ministerio de Transportes, Mobilidad y Agenda Urbana relativa a itinerarios peatonales, como aceras, en el que establece la obligación de que su ancho sea de 1,8 metros libres de obstáculos, salvo excepciones en las que se permitiría un ancho de 1,5 metros.





Ruiz les puntualizó que el ancho de la calle no da para todo, es decir, la doble dirección, el carril bici, aceras accesibles y plazas de aparcamiento, por lo que sostuvo que su Ejecutivo entiende que lo prioritario e imprescindible, y que nadie pondría en duda, es que se garantice el derecho de las personas a entrar y salir de sus viviendas, pudiendo desplazarse por las aceras con carrito de bebé o en silla de ruedas. El regidor les dijo que, a partir de ahí, el Concello y los vecinos podrán abordar posibles mejoras en aspectos como paradas de bus, trayecto del carril bici o facilitar que un vehículo de emergencias pueda operar sin obstaculizar el tráfico o la calle quede bloqueada, aprovechando que las medidas del carril de dirección única “son xenerosas”, pero también si se implanta la plataforma única. También dijo que hay dos tramos diferenciados por su anchura, pero precisó que la calle debe tener uniformidad, “sendo moi diferente o que hai desde a casa de cultura ata a estrada xeral de Castiñeiras co que é desde o campo de fútbol ata a Avenida Francisco Lorenzo Mariño. A rúa debe ter a mesma lóxica, E creo que, pese as habituais reticencias iniciais aos cambios, vai a gustar”, sentenció Ruiz.