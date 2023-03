Ruiz gestionará una reunión entre Mobilidade, Monbus y vecinas por la mejora del servicio de autobuses

El grupo de vecinas de Castiñeiras que inició una recogida de firmas para demandar mejoras en el transporte público fueron recibidas hace unos días por el alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz. En esa reunión tuvieron ocasión de explicarle sus reivindicaciones y de solicitar su intervención en un problema que, subrayaron, "xa se prolonga demasiado no tempo". Señalaron que el primer edil les indicó que conocía sus demandas por la prensa, "aínda que o documento no que as expoñíamos -precisaron- foille enviado tamén a él", y que se mostró de acuerdo con ellas. Esas mujeres señalaron que, al parecer, fueron muchas las quejas recibidas en los últimos tiempos en relación a este mismo tema, tanto del transporte público en general como del escolar en particular.

"O señor Ruíz eludiu en principio a súa responsabilidade sobre o tema, alegando que non pode facer gran cousa por non ser da súa competencia. Pero, lembrámoslle que unha das súas funcións é a de negociar e presionar a quen si ten a competencia, para conseguir resultados", declararon esas mujeres. Seguidamente, comentaron que el regidor local les agradeció el esfuerzo de la recogida de firmas, pues le vendrá bien para presionar a quien tiene la competencia sobre el asunto. Y agregaron que la reunión finalizó con la promesa por parte del alcalde de tratar de concertar un encuentro entre el director xeral de Mobilidade, un representante de la empresa de transporte, Monbus, y ellas. "Agardamos pois poder expoñerlle as nosas queixas, que son as de tanta xente, a un e a outro", concluyeron.