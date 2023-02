Ruiz logra que se acuerde que el PBBI no cobre asignaciones si no presenta cuentas de su campaña

La iniciativa de grupo municipal del PP para solicitar al pleno de la corporación local que se aprobase añadir en la base 49 del presupuesto municipal que para la percepción de asignaciones por parte de los grupos políticos con representación en el Concello deben acreditar el cumplimiento de presentar una contabilidad detallada de ingresos y gastos electorales ante el Tribunal de Contas salió adelante. Sin embargo, el alcalde ribeirense no las tenía todas consigo, y creyó que perdería la votación tras escuchar las intervenciones de los portavoces de las diferentes formaciones. Entonces, el mandatario manifestó que “eu xa vexo que o resto dos grupos non queren claridade nas contas, seguimos falando do que lle esiximos a Rajoy, á Gürtel e ao PP, pero ao señor Mariño non. Vai por enriba das augas”. En el momento de hacer el recuento de los votos de los 20 concejales presentes, Ruiz Rivas indicó que “queda denegada a moción”, pero al empezar a decir cuantos la había apoyado, rechazado o se habían abstenido, se empezó a liar un poco. Tuvo que ser el secretario municipal el que pusiera un poco de sosiego en el recuento e indicase que la propuesta popular tenía los 9 votos favorables de sus ediles, frente a los 8 en contra de PBBI y BNG y las abstenciones de los tres miembros del PSOE y Suma Ribeira, con lo que estaba aprobada.

Aunque en el acuerdo adoptado no se mencionó un destinatario concreto, tanto en la exposición de motivos como durante el debate estaba claro que el destinatario era el Partido Barbanza Independiente (PBBI) con Vicente Mariño a la cabeza. El líder del principal grupo de la oposición anunció que si esa propuesta salía adelante iba a interponer un recurso contencioso-administrativo por considerar que sería “nulo de pleno derecho”, pues el reglamento orgánico municipal no contiene previsiones expresas que le faculten para ello, y que lo que el PP formula es un "fraude de ley" y que los populares están acusando de manera infundada a su grupo político de presunta infracción electoral, y pretende sancionarlo por la vía de retirada de subvenciones. Mariño de Bricio, que había dicho que esta propuesta la presenta el PP cuando tiene a su extesorero Luis Bárcenas en la cárcel, exhibió unos folios en los que aseguró que se contemplaban las cuentas del partido desde 2019 a 2021, algo que no le fue suficiente al alcalde, ni a la portavoz del grupo popular, que insistieron en que el PBBI no presentó las cuentas de su campaña electoral y le pidieron que se las enseñe a los ciudadanos, para demostrar que esa formación independiente había multiplicado por cuatro el gasto realizado por los otros. El líder del PBBI, qu volvió a acusar a Ruiz Rivas de "prepotencia y poco talante democrático", agregó que el PP lo está acusando de manera infundada, y añadió que una cosa es que se pierdan las subvenciones por no presentar las cuentas y otra son las sanciones del Tribunal de Contas, “algo que a día de hoxe no ha sucedido en absoluto, por lo que el pleno no podrá arrogarse decisiones limitativas a derechos que no le corresponden”. Se defendió de las acusaciones del gran dispendio realizado en la campaña electoral manifestando que el PBBI es "un partido que obtuvo un gran resultado electoral haciendo bien las cuentas, pues sabemos administrar bien sin traer a ningún líder para salvarse en el último minuto. Ustedes son los que no hacen las cuentas, y en los primeros puntos del pleno se vio que no tenían bien las facturas, además de que el presupuesto del futuro auditorio se ha modificado todo lo habido y por haber".

El resto de la oposición aprovechó para indicar que el PP no era la formación política más idónea para dar ejemplo a las demás, haciendo referencia a los casos de corrupción y otras cuestiones. Desde Suma Ribeira, Xurxo Ferrón recordó que, después de que su partido presentase una propuest para solicitar un mayor control y transparencia sobre el destino de las asignaciones económicas recibidos por los grupos políticos para su actividad municipal, salió adelante una enmienda del PP que decía "que se siga rendendo contas aos órganos de fiscalización vixentes en relación cos gastos dos grupos políticos, tal e como establece a lexislación vixente", y que fue aprobada, además de con el voto de los ediles populares, con los del PBBI, y apostilló que "curiosidades te da la vida". Igualmente, aunque afirmó que le parece importante que el PBBI no presentase su cuentas de la campaña electoral al Tribunal de Contas, también le parece necesario saber las cuentas de otras organizaciones políticas para valorar si le resultan creíbles, y que los demás valoren las suyas. En ese sentido, hizo una "pregunta inocente" para saber si en los gastos electorales en los comicios municipales de 2019 por el PP de Ribeira se incluyen los generados por la visita del secretario xeral del partido de la gaviota, que se desplazó a Ribeira para dar un kitin con luces, sonido y pantallas gigantes en domingo previo a la celebración de esas elecciones. Añadió que en caso de no contemplarse esos gastos, lo consideraría una competencia desleal con las pequeñas organizaciones políticas por parte de una formación que tiene un partido de ámbito central que lo arropa.

De todos modos, Ferrón indicó que Suma Ribeia no iba a participar en lo que le parecía una "batallita preelectoral" ntre PP y PBBI. Algo similar a estos último también fue lo que dijo el portavoz del BNG, al señalar que la propuesta de los populares evidencia la “enésima lea, o rencor e a carraxe cos seus exsocios de goberno e hoxe membros do PBBI, e a día de hoxe esa ferida aínda supura”. El edil Luis Pérez.indicó que el PP asegura en su moción que tiene la certeza de que el PBBI incumplió la legislación a la hora de remitirle los ingresos y gastos de las elecciones municipales de 2019 al Tribunal de Contas, por lo que se preguntó cuál es la razón por la que no acude a la Justicia aa denunciarlo "como é a súa obriga". A juicio de la formación frentista, esta propuesta de los populares es "un disparate legal", pues considera que aprobarla supondría un "abuso" por parte de una institución que nada tiene que ver con este procedimiento y que incluso podría sentar un precedente para futuras ocasiones. "É incrible que o Partido Popular queira facer de lexislador e de tribunal, de acusación e de parte, cando a propia lei orgánica de réxime electoral xa prevé as sancións e os regulamentos e procedementos de investigación e sanción oportunos para aqueles partidos políticos que incumpran esta lexislación", puntualizó Pérez Barral.

Desde las filas del BNG se manifestó que el PP no es el partido que puede dar más lecciones de sobre ir "dopado" a unas elecciones municipales, haciendo referencia a los numerosos casos de corrupción "nos que roubaron cartos públicos a mans cheas, sobres con diñeiro negro, contabilidadde B, ocultación de probas, destrucción de discoss duros, obstrución da labor indispensable da Xustiza e aínda está por resolverse o misterio de quen será M. Rajoy", manifestó Luis Pérez. De todas maneras, le reprochó a los populares la presentación de una moción de ese tipo cuando lo que se debería de hacer en un pleno como el de Ribeira es el de es hablar y resolver los asuntos que le competen y le preocupan a sus vecinos " e non debe ser o ring no se que se disputan as liortas de desavinzas políticas da dereita ribeirense. O espectáculo ao que nos teñen acostumados é lamentable e vergoñento, e esta proposta recolle esa vergoña allea que vostedes dan en innumerables plenos"

Por su parte, José Manuel Suárez-Puerta, concejal del PSOE.al igual que ya hizo el portavoz del BNG, le dijo a los ediles del PP que si consideran que existe un delito por parte del PBBI al no presentar las cuentas de su campaña electoral, "su obligación es denunciarlo". De todos modos, en relación a la moción presentada por el PP consideró que "no se puede cambiar un reglamento en mitad de un partido". El alcalde, Manuel Ruiz, les replicó que lo que pide su partido es que se den las cuentas, pero que no están hablando de la comisión de delito alguno. "Estamos falando que para levar cartos deste Concello o mínimo que se pode pedir é que se dea conta dos gastos electorais. O resto do que dixeron vostedes nada ten que ver co que pide o meu partido", precisó el regidor ribeirense.