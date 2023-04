Ruiz: “O máis gratificante da política municipal é traballar para que os teus veciños poidan vivir mellor”

El candidato del PP a la reelección como alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, participó en el podcast "Primeira persoa", iniciativa puesta en marcha por el partido de la gaviota en el que los diferentes cabezas de listas de las localidades de las cuatro provincias gallegas tienen la oportunidad de ser entrevistados en un "formato directo, dinámico e adaptado ás novas formas de comunicación que ofrece o universo transmedia", con el objetivo primordial de que los vecinos puedan conocer a la persona que hay detrás del político y escucharles en un tono informal y próximo, más allá de los discursos e ideologías. En este sentido, Ruiz Rivas, que conoce la vida política desde dentro, pues fue concejal, diputado autonómico y provincial y actualmente es el regidor ribeirense se queda con ámbito local como la parte más gratificante de su trabajo durante estos años. “Non hai nada mellor que traballar para que os teus veciños e amigos poidan vivir mellor no lugar no que naciches".

El dirigente popular aseguró que el sacrificio personal y familiar que exije la vida política municipal se ve recompensado “cando observas que o teu pobo mellora grazas ao teu esforzo e ás cousas que fas. É aí onde me sinto máis cómodo, onde lle encontro sentido a todo o que facemos durante as 24 horas do día durante 365 días ao ano”, precisó. Manuel Ruiz, reconocido seguidor del Deportivo de A Coruña, confía en poder celebrar o ascenso del conjunto blanquiazul y, además, su continuidad al frente del consistorio de Ribeira: “Estou seguro de que con traballo pódense conseguir as dúas cousas”, afirmó el cabeza de lista de los populares, quien confiesa su pasión por todo tipo de deportes: “Practiquei case todos. É certo que non son moi constante con ningún, pero gústame dedicar o meu tempo libre a facer deporte e a estar coa familia”.

El alcaldable del PP ribeirense se muestra preocupado con desarrollar sus proyectos políticos respetando la “marabillosa contorna natural” de Ribeira, y reconoce que uno de sus retos pasa por conseguir involucrar a todos los vecinos, con independencia de la edad, en el diseño del futuro de la capital barbanzana. “É moi importante socializar a política, escoitar a todo o mundo e conseguir que todos os veciños acheguen as súas propostas para camiñar da súa man”, subrayó. Por último, se define como una "persoa sinxela, cercana e traballadora que ten gañas de aprender todos os días para mellorar nas cousas que faia”.