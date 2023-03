Ruiz se ofrece para buscar y acondicionar un lugar donde albergar el Clube de Remo Náutico de Riveira

El alcalde ribeirense, Manuel Ruiz, se brindó a buscar una solución al problema que le trasladaron una representación de los padres de los muchachos del Clube de Remo Náutico de Riveira de la necesidad de buscar un nuevo sitio para usar temporalmente como sede y entrenar mientras aguardan a que se construya el centro de deportes náuticos en una parcela del puerto de Aguiño. Ello se debe a que la preocupación que suscitaron unos informes técnicos sobre la nave frigorífica, que dicha entidad deportiva viene utilizando desde hace 4 años por la cesión de uso que les hizo de la misma su propietaria, la Cofradía de Pescadores de Aguiño, y que determinan que ese inmueble se encuentra en estado ruinoso. Así lo precisó su patrón mayor, José Antonio Santamaría, quien detalló que no se puede arreglar y que sólo les queda demolerla.



Tras tener conocimiento de esta situación, los padres de los chicos que integran ese club de remo afirmaron que su estado es prácticamente el mismo que ya había cuando empezaron a usar esas instalaciones, precisando que la entidad deportiva llevó a cabo algunas reparaciones en el suelo y vigas, entre otras. Los progenitores indicaron que desde el pósito se les otorgó un plazo de 15 días para buscar una solución y que el desalojo era inmediato. Pero, Santamaría sostiene que no se les ha dado ningún ultimátum para que se vayan de allí, pero que si están preocupados por el mal estado de la nave frigorífica, y que “non queremos que lles pase nada aos rapaces que acollimos hai 4 anos cando non tiñan un sitio a cuberto para adestrar e puideran manter a súa actividade deportiva e non se fosen para casa, e aos que apoiamos desde sempre”.



En cuanto a la reunión con el alcalde, se ha podido saber que durante la conversación surgieron algunas opciones, como la carpa de usos múltiples, pero no estará disponible estos meses, pues ya está comprometida hasta rematar los comicios municipales, pues será un colegio electoral. También se comentó la posibilidad del local que llegó a ocupar el bar Vicanso. Ruiz, que comparte la preocupación de la cofradía aguiñense, mostró su disposición a ayudarles a buscar un bajo o sitio adecuado, así como también al pago del alquiler y a acometer las obras que sean precisas.