Ruiz volverá a presentar esta tarde, esta vez por urgencia, el presupuesto municipal para su aprobación inicial

La portavoz del grupo municipal del PP de Ribeira, Mariola Sampedro registró a primera hora de esta mañana una proposición de urgencia para su inclusión en el orden del día del pleno ordinario convocado para las ocho de esta tarde, para que se proceda al debate y aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio económico del 2022. La decisión del Ejecutivo local para tomar esta decisión se basa en que existe alguna posibilidad para que se haga efectiva la aprobación de estas cuestas. Concretamente, los populares pretenden introducirlo como punto 2 en dicha sesión y de contar con el respaldo necesario para salir adelante, tal y como ya se difundió, se procedería a la retirada del punto relativo al suplemento de crédito por importe de 971.036 euros.





La única posibilidad que habría para la aprobación del presupuesto municipa pasaría únicamente por un cambio en la postura mantenida por el grupo municipal del PSOE, que en el pleno del pasado lunes se abstuvo, si decide votar a favor. Su portavoz, José Manuel Vilas, había indicado que su formación iba a mantener esta tarde una reunión para abordar los asuntos del orden del día de la sesión y también tratará su postura en relación al presupuesto, pero según pudo saber este periodico, la misma ya tuvo lugar esta mañana y no parecía que se acordase modificar su decisión. De todas maneras, Vilas declaró que el alcalde les ofreció en los últimos días una visión o balance de cual es el estado actual de las obras comprometidas “que haberá que valorar”, manifestó que “podería” cambiar su postura a cambio de “algunha contrapartida”, aunque por ahora no ha hecho pública su decisión definitiva al respecto.





El BNG ya hizo pública su decisión de votar en contra de la apobación inicial del presupuesto y desde el PBBI confirmaron que mantienen su postura expresada en la sesión extraordinaria del pasado lunes para votar en contra de esas cuentas. Por su parte. Suma Ribeira acaba de emitir un comunicado en el que informa que mantendrá su "rexeitamento" al proyecto del presupuesto presentado por el Gobiuerno local, "por non ter sido consultado cos grupos da oposición e pola insistencia do alcalde, Manuel Ruiz, de manterse nesta falla de diálogo, malia estar en minoría e malia o varapalo recibido no pasado pleno extraordinario no que non conseguiu sacar adiante o texto".





Suma Ribeira considera que la estrategia del PP responde a una “chantaxe política que non podemos admitir”, al vincular la aprobación del presupuesto con el futuro de la nueva Relación de Postos de Traballo (RPT), del convenio laboral y de la carrera horizontal de los trabajadores del Ayuntamiento, "pois de non saír adiante as contas, segundo Ruiz, non haberá cartos para desenvolver estas medidas". Pra su portavoz, Xurxo Ferrón, este modo de proceder por parte del equipo de gobierno demuestra la “baixa estima pola democracia que ten o goberno do PP". “É o goberno de Manuel Ruiz, realmente, quen xoga irresponsablemente cos intereses dos traballadores coas súas 'encerronas' aos grupos da oposición, malia que, coa súa demagoxia, logo queira culparnos á nós de ir en contra dos intereses da xente e de todos os males que lle poidan acontecer a Ribeira”, subrayó Ferrón.









Desde Suma Ribeira se preguntan por qué se llega a esta situación después de todo un año en el que se sabía que había que aprobar dicha RPT y en el que no se desarrolló ninguna de las medidas propuestas por dicha formación política, ni siquiera las que foron aprobadas en pleno, o las obras de mejora comprometidas a cambio de votar a favor del Plan de la Diputación Provincial e A Coruña. "Remata un mandato caracterizado polo ninguneo aos grupos de oposición e os reiterados incumprimentos por parte do equipo de Manuel Ruiz dos temas irrenunciables para Suma Ribeira, como a transparencia, o orzamento participativo e a atención á mobilidade e á accesibilidade; “eixes centrais do noso compromiso coa sociedade, que tamén están ausentes do orzamento agora presentado, de aí que non atopemos xustificación política algunha ante os nosos electores para votar a favor cando se volvan traer a pleno, previsiblemente na sesión ordinaria de hoxe”.