La ruta de tapas Barbanza Arousa cautiva los paladares de Boiro y ya encara el viaje a Ribeira

La ruta-concurso de tapas “Barbanza Arousa + que tapas” llena estos días de sabor Boiro y las tierras barbanzanas, con un recorrido por los municipios de la zona norte de la Ría, con el añadido de que para esta edición de este año se repartirán medio millar de regalos entre los participantes en la campaña a través del rasca y gana. Esta jornada dominical será la última para los paladares boirenses. La cita tendrá continuidad los días 17, 18 y 19 de noviembre en Ribeira, en A Pobra durante el último fin de semana del mes, los días 24, 25 y 26 de noviembre.



Los interesados aún pueden acudir a los nueve establecimientos participantes: “A do Beiro”, “A Batea de Juan”, “A terraza do Furancho”, “Castelao”, “Uttap”, “Tecate”, “Pik by Xoanes”, “Puerto Victoria” y “Cafetería Barbantia”. Los locales ofrecerán recetas en pequeño formato elaboradas con productos locales y acompañadas por Viños da Terra de Barbanza e Iria.



Además, la “influencer” local Olivasinhache amadrina la parada boirense de la ruta, que promociona a través de las redes sociales el evento para lograr darle la mayor difusión y atraer a clientes a la hostelería local.