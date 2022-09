San Ramón de Bealo cumple con las parturientas

Había muchas ganas de regresar al lugar boirense de San Ramón de Bealo para disfrutar de su tradicional romería, declarada de Interese Turístico Galego. Después de que la pandemia impidió su celebración, lo largo y ancho de la jornada de ayer fueron miles de romeros procedentes de diferentes lugares de la comarca y sus alrededores los que, como venía sucediendo desde tiempos inmemorables, acudieron a la capilla levantada en honor al patrón de las parturientas, aunque pareció haber menos acampadas que en años anteriores, posiblemente debido a que el anuncio de que se permitirían se produjo tras gestiones de última hora. Entre las embarazadas se encontraba María Dolores Caamaño, de Porto do Son, que está embarazada de ocho meses y espera un hijo al que le pondrá de nombre como a su marido, Yago. Sus sobrinas Sara y Alba no se separaron en ningún momento de su lado e incluso le tocaron varias veces la barriga para sentir los latidos del que será su primo. Esta madre primeriza fue la encargada de dar lectura durante la misa cantada a la plegaria realizada en nombre todas las que, como ella, esperan descendencia para que tengan buenos partos.



Un buen parto fue el que tuvo Cristina Abuín, natural de Cespón y residente en Rianxo, que hace cinco meses y medio tuvo a Roi. “Foi un parto excelente no Clínico de Santiago, rápido e sen dor e naceu moi sano, como se pode ver”, declaró su orgullosa madre. Pero antes no lo tuvo nada fácil, pues en 2014 se había quedado embarazada, pero el niño que esperaba nació muerto. Desde entonces lo estuvo intentando junto a su marido, Alfonso Arcos, y tras acudir andando para pedir la intersección de San Ramón de Bealo y obrase el milagro, sus plegarias se cumplieron. Afirmó que durante la novena que remató el martes acudió todos los días junto a su hijo, “que aguantou moi ben, sen queixarse nadiña”, puntualizó. Junto a Cristina, que anunció que seguirá volviendo a San Ramón de Bealo para pedir buenos partos para las parturientas, ayer también demostraron estar muy orgullosos de Roi sus abuelos, Manuel y Carmen.



Durante la jornada de ayer no faltó el ambiente festivo, con innumerables puestos de venta de las tradicionales rosquillas y otros productos y artículos que despertaron el interés de los asistentes, al igual que sucedió con los puestos de pulpo, churrasco y otras delicias gastronómicas. También se contó con el acompañamiento musical del grupo de gaitas Aires do Río Vello, de Isorna (Rianxo), que también ofreció un espectáculo de bailes regionales, y un concierto de la Banda de Música de Padrón, cuyo autobús permaneció atascado en un vial de salida del recinto de la romería debido a un coche que estaba mal aparcado y que fue necesario mover para permitirle el paso. Y hubo misas rezadas de 9.00 a 12.00 horas, siendo la celebración solemne y cantada a la una de la tarde, seguida de procesión con las imágenes de San Ramón, San Gregorio, San Roque y las vírgenes Milagrosa y Los Dolores, que fueron devueltas a la capilla. La fiesta sigue hasta el domingo.