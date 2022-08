​Sanidade asegura que el centro de salud de Palmeira tendrá un médico diario y estable desde la próxima semana

El centro de salud de Palmeira contará a partir de la próxima semana con asistencia médica diaria y estable por parte de un mismo facultativo y se darán citas en el día, de modo que atiende las demandas de los vecinos que se movilizaron durante los dos últimos meses en demanda de ello y que incluso se llegaron a manifestar l pasado domingo por las calles de dicho núcleo de población. De esta manera, desde la Consellería de Sanidade indican que el consultorio periférico de dicha parroquia ribeirense, seguirá manteniendo la atención médica diaria. Después de registrarse durante aproximadamente los dos últimos meses la ausencia del facultativo titular de esa plaza, la Xerencia da Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza, continuará garantizando la asistencia apropiada todos los días y que de hecho las citas médicas se darán en el mismo día.





"A partires da semana que ven a asistencia será prestada todos os días polo mesmo facultativo de xeito estable ata a reincorporación do titular, todos os días entre as 8.00 e as 12.00 horas ás 1.114 tarxetas sanitarias do cupo deste consultorio, en lugar de alternar diferentes profesionais. O resto das categorías do centro manteñen o seu horario habitual", precisaron los responsables de la referida área sanitaria.Por otro lado, incide en las dificultades que hay en estos momentos en el Sistema Nacional de Salud para contratar profesionales en algunas especialidades médicas. "Mesmo é complicado atopar facultativos para facer novas contratacións e, polo tanto, moito máis acadar profesionais para cubrir as baixas e as vacacións dos médicos de familia que atenden os cupos", subrayó..

Por su parte, desde la dirección de Atención Primaria de Santiago y O Barbanza indicaron que analiza diariamente las incidencias que surgen en los centros de salud, tales como bajas de profesionales, vacaciones, días libres y se buscan "solucións eficientes". Además, desde el Ejecutivo gallego puntualizaron que la Consellería de Sanidade ha adoptado diferentes medidas para intentar paliar esta situación en el ámbito de sus competencias.