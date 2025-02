Sanidade deja en manos de la voluntariedad de posibles candidatos la cobertura de las dos plazas de médicos en Aguiño

“O conselleiro de Sanidade vai ter que responder o vindeiro mércores no Parlamento de Galicia á pregunta do BNG de como e cando vai resolver a situación do centro de saúde de Aguiño. Cando ten que ser xa e como porque entendemos que as prazas dos dous facultativos do seu consultorio médico teñen que cubrirse de forma permanente e de xeito inminente”. Con estas palabras se expresó ayer la diputada nacionalista Rosana Pérez que indicó que había registrado esa pregunta dirigida a Antonio Gómez Caamaño, pero también una proposición no de ley, para instar al Gobierno autonómico a atender “con urxencia” la que, a su juicio, es una “grave situación sanitaria” del municipio de Ribeira.

Pérez Fernández denunció el “colapso” del sistema sanitario en la capital barbanzana y demandó soluciones inmediatas para garantizar una atención sanitaria digna a los ciudadanos. Agregó que “a situación sanitaria en Ribeira é insostible e, lonxe de mellorar, non fixo máis que empeorar nos últimos meses”. En concreto, dijo que el centro de salud de Ribeira atiende a más de 18.500 personas mayores de 15 anos con tan sólo diez médicos, cuando deberían ser quince, pero agregó que la situación en Aguiño aún es más crítica. “Desde outubro, a Consellería de Sanidade non foi quen de cubrir de xeito permanente ningunha das dúas prazas médicas que ten asignadas, obrigando a trasladar persoal desde Ribeira e agravando o colapso asistencial”, advirtió.

El alcalde, Luis Pérez, mostró su preocupación por la “falta de previsión da Xunta” ante las las jubilaciones y las vacantes que llevan años sin cubrirse. “Se non se adoptan medidas urxentes, o centro de saúde de Ribeira quedará nunha situación totalmente inasumible para garantir unha atención sanitaria mínima”, alertó el primer edil. También puso en valor la movilización constante de los vecinos a la hora de denunciar esta situación y exigir soluciones reales por parte del Ejecutivo de Galicia, y a ese respecto manifestó que “como alcalde de Ribeira vou estar a carón da veciñanza, porque é o meu deber como representante público dos veciños”, subayó. El BNG exige que se cubran de inmediato todas las ausencias del personal médico en el centro de salud de Ribeira y que se ocupen de modo permanente las dos plazas vacantes en Aguiño. “Non podemos permitir que a Sanidade Pública siga en caída libre mentres a Xunta mira cara outro lado. A saúde da xente está en xogo e non imos parar ata que se adopten solucións reais”, concluyó Rosana Pérez. Igualmente, manifestó que la situación del ambulatorio de Santa Uxía que “xa é crónica”, que la de aguiño está a punto de convertirse en eso y que “eso é paradigmático do que ningún dirixente político debera facer coa Sanidade Pública”. La diputada nacionalista Rosana Pérez, y el alcalde de Ribeira, Luis Pérez, acompañados de otros representantes de la formación fentista en la capital barbanzana, denunciaron el "colapso" del sistema sanitario en la localidad I Chechu Río