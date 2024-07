Sanidade saca a contratación el servicio de ambulancias en el área sanitaria Santiago-O Barbanza por doce millones de euros y dos años

La Consellería de Sanidade hizo público hoy a través del Portal de Contratos de Galicia la convocatoria de licitación del servicio de trasnporte sanitario terrestre no urgente -ambulatorio y hospitalario- y hospitalario urgente del área sanitaria de Santiago-O Barbanza por 12.044.032 euros y un periodo de duración de 24 meses. Ese contrato prevé la disposición de 45 ambulancias y la posibilidad de prórroga por un período de 12 meses, con un valor estimado en este caso, por el conjunto de los tres años, de 20.458.684 euros. La finalidad de esta contratación pasa por la consecución de los "máximos niveis de eficiencia na prestación deste transporte sanitario, establecendo os protocolos e procedementos que se estimen necesarios para a consecución de tal fin".

Desde dicho departamento de la Administración autonómica señalan que los servicios que se realizarán en el marco de este contrato serán el transporte interhospitalario para pruebas y consultas, las altas e ingresos hospitalarios, las evacuaciones urgentes interhospitalarios, los traslados de tratamientos e consultas programadas, y los traslados fuera de la comunidad gallega como consecuencia de la asistencia sanitaria en centros referentes a nivel nacional en ciertas patologías, técnicas o tratamientos. "Son os criterios médicos os que determinarán mediante prescrición que pacientes son os usuarios das ambulancias asistenciais ou non asistenciais e as características técnicas e o equipamento sanitario preciso en función das necesidades do doente", precisaron desde el departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño.