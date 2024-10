Sarela Betanzos sea su nueva portavoz municipal del BNG de Rianxo tras decisión de su asamblea local

La asamblea local del BNG de Rianxo acordó proponer a Sarela Betanzos Freire como, concejala de la formación frentista en la corporación municipal rianxeira, como nueva portavoz de su grupo municipal, en sustitución de su compañero y concejal Xusto Ordóñez. Ese proceso de renovación en el grupo municipal nacionalista de dicha localidad barbanzana rematará en el pleno que se celebrará el miércoles de la próxima semana, día de octubre, en el que tomará posesión de su acta de edil Fran Grille, que en la actualidad es el responsable local de la asamblea deñ BNG en Rianxo.

Desde la formación nacionalista indican que el proceso de renovación de su grupo municipal “incorporará azos novos ao seu compromiso político co pobo e a veciñanza de Rianxo, tal e como se veu facendo ata agora, xa no goberno, xa na oposición”. En cuanto a sus objetivo y preocupaciones, Sarela Betanzos indica que son las mismas y que “podemos expresalas en acadar que a institución municipal sexa un elemento ao servizo de todos os veciños, atenta ás súas necesidades e aberta ás súas preocupación”. Igualmente, señaló que “dende a responsabilidade de oposición, aportaremos o traballo fiscalizador que corresponde a toda oposición dende unha actitude aberta á procura das solucións máis adecuadas e razoables”.

Igualmente, el grupo municipal del BNG señala que llevará a la mesa de la corporación local “todos aqueles asuntos que redunden no beneficio de Rianxo”. Ahondado en esta cuestión, Betanzos Freire indicó que “nestes momentos preocupanlle á asemblea e a este grupo municipal asuntos tan graves e urxentes como son a mellora dos servizos sanitarios e educativos, a mellora dos servizos asistenciais ás persoas maiores e ás persoas dependentes”. También le preocupan asuntos que considera fundamentales para la economía del Ayuntamiento, como son la aprobación definitiva del PXOM y la ampliación del suelo industrial, la mejora de los servicios de transporte que sirven a Rianxo, sean de ámbito local o autonómico.

“Pensamos que a institución municipal debe poñerse ao servizo de todas as iniciativas e colectivos que, coa súa actividade sexa no Comercio, Cultura, Deporte, Educación ou Sanidade, así como tamén no ámbitos empresariais, comerciais e do Mar, están traballando pola mellora do benestar dos veciños de Rianxo e loitando contra o deterioro de todos os servizos públicos”. Una vez más, Sarela Betanzos expresó su agradecimiento y reconocimiento al trabajo desarrollado por Xusto Ordóñez, representando a su grupo municipal “e aspiramos a cumprir con plena satisfacción todas as tarefas e iniciativas por el abertas e bosquexadas”, subrayó Betanzos Freire.