El sector crítico de los comuneros de Olveira denuncia una presunta falsedad documental en un acta

El sector crítico de la comunidad de montes vecinales en mano común de Olveira denuncia una presunta falsedad documental en un acta de la asamblea celebrada el pasado 9 de abril en la que se certifica un acuerdo por unanimidad para mantener la directiva de dicha organización, que queda compuesta por Elvira Pereira Ageitos como presidenta, José Parada González de vicepresidente, Flora Brión García de tesorera, Santiago Tomé Vidal de tesorero y Manuela Paz Ayaso, Pedro Santos Sieira, Juan José Blanco González y María Martínez Lema como vocales. Los denunciantes sostienen que el orden del día de esa reunión no incluía ese asunto y que tampoco se abordó en ningún momento en el transcurso de la misma y tampoco se votó.



Tras tener acceso a dicha acta, los comuneros fueron convocados el pasado viernes, a las ocho de la tarde, a una reunión para informar sobre ese asunto y las actuaciones realizadas, así como la adopción de los acuerdos que correspondiesen. Antes del inicio de esa junta se encontraron con un primer escollo, pues la convocatoria se había realizado para la casa de cultura de la parroquia, que fue edificada por la referida comunidad de montes, y les dijeron que no podían celebrarla allí ya que se estaban realizando unas obras. Por ello, se vieron obligados a trasladarla a otro sitio, que fue los soportales del cementerio, donde se juntaron unos 60 comuneros. Además de coincidir en su creencia sobre la falsedad de dicha acta, acordaron emprender acciones, poniendo el asunto en manos de un abogado e incluso se valoró la posibilidad de poner el asunto en manos de la Fiscalía. También recordaron que la directiva no había atendido sus demandas para entregarle los estatutos de la entidad y tampoco le ha facilitado las cuentas que uno de los comuneros solicitó en la asamblea de abril y posteriormente a través de tres cartas certificadas, siendo recibida la primera y las otras dos fueron devueltas al remitente.



Este periódico se puso en contacto con la presidente de dicha comunidad para saber su postura al respecto, que también es concejala del PP de Ribeira, y Elvira Pereira indicó que revisarán esos documentos sobre los que existen sospechas y, a la espera de los resultados, no descartó que pudiera tratarse de un error. Y anunció que convocará una asamblea extraordinaria para presentar ante los comuneros las cuentas de la entidad. l