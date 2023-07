El sector del mar de Aguiño denuncia los problemas que le causa la obra de la rotonda del puerto en estos días de fiestas

El reinicio esta mañana de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Ribeira para la construcción de una rotonda del acceso al puerto de Aguiño, que fueran paralizadas hace un par de meses por Portos de Galicia al no contar con las autorizaciones pertinentes -ocho dís después le dio el visto bueno al replanteo-, está causando problemas a los profesionales del sector del mar. Así lo indicaron algunos de sus representantes que indicaron que la colocación de unas barreras y señales para delimitar esa glorieta, coincidiendo con la proximidad de las atracciones y puestos que se vienen instalando desde hace día como motivo del inicio mañana de las fiestas del Carmen en dicha parroquia ribeirense, les está causando problemas.

En este sentido, indican que debido a que el espacio que queda para poder circular por esa glorieta con sus vehículos cuando están tirando del remolque con sus planeadoras les resulta insuficiente, al igula que señalan que eso les puede suceder lo mismo a autobuses o a vehículos pesados si sus conductores no calculan bien las medidas a la hora de maniobra en ese sitio. Por ese motivo, demandan que por parte de quien corresponda se proceda o se ordene la retirada de esos elementos hasta que a partir del lunes, cuando ya hayan terminado los referidos festejos, se empiecen a sacar las barracas de feria.

De hecho, entienden como no se pudo esperarse a la próxima semana para retomar esas obras, sobre todo sabiendo que ya estaban instalados la mayor parte de los cachivaches y puestos de los feriantes, y que después de casi dos meses de espera y que no se iba a adelantar demasiado en su ejecución, teniendo en cuenta que por medio está el fin de semana y no se trabaja.