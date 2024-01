El sector del mar traslada al Gobierno de Ribeira su preocupación de que la crisis de los pellets plásticos afecte al consumo de pescados

Los representantes del sector del mar de Ribeira trasladaron al Ejecutivo local su preocupación respecto a la relevancia mediática que está teniendo la crisis ambiental de los pellets plásticos está teniendo y como la misma puede afectar al consumo de los productos pesqueros y marisqueros. Así se lo trasladaron en la reunión extraordinaria del Consello Sectorial de Pesca convocada a raíz de la actual situación, y el alcalde, Luis Pérez, indicó que desde el Ayuntamiento “facemos unha firme defensa do sector do mar e reivindicamos a excelente calidade dos seus produtos”, e hizo un llamamiento a que la población los siga consumiendo, “pois aínda non hai estudos científicos que avalen o al contrario” y prueben o impacto destes pellets plásticos no sector da pesca. El concejal de Mar, Fernando Abraldes, manifestó a la conclusión de esa reunión que, desde el grupo político local al que pertenece como es el Partido Barbanza Independiente, que Estamos aquí para traballar polo sector do mar, facendoo todos unidos, pois temos bos peixes e mariscos, e debemos alonxarnos de calquera loita partidista , pois trátase de solucionar un problema, no que houbo un accidente. E se hai que pedir responsabilidades cxa se fará despois

Entre las resoluciones del Consello Sectorial de Pesca se incluyó instar a todas las administraciones a poner los recursos materiales y humanos suficientes para atajar esta crisis ambiental y pedirles mayor información y coordinación a la hora de establecer protocolos de limpieza, pues la edila de Medio Ambiente, Antía Alberte, manifestó que a día de hoy “as nosas confrarías non están informadas de que pasos vai a dar a Xunta para poder atallar esta crise. Precisamos canles de información abertas e directas, tal e como facemos dende a Administración local”. Igualmente, dicho órgano acordó solicitar las modificaciones legislativas para que esos microplásticos se transporten de forma diferente y segura. “Sabemos que a lexislación europea está neste momento en debate e non pode ser que pola perda dun buque se estea a crear este problema ambiental e económico”, declaró el alcalde. ´Respecto a lo vivido desde que se detectaron los pellets plásticos el pasado 13 de diciembre, Pérez Barral insistió en que “ata o día de hoxe, o Concello de Ribeira estivo atallando a chegada de boliñas de plástico en solitario a través do GAEM e da brigada de limpeza. Dende o Consello sectorial de pesca instamos ás administracións a que nos axuden a atallar este problema”.