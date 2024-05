El Sergas descarta por el momento ampliar el ambulatorio de Ribeira hacia el edificio de la Casa do Mar

En cuanto a infraestructuras sanitarias en Atención Primaria sigue sin haber novedades en relación a la anunciada y prometida construcción de un nuevo centro de salud en Ribeira que acabe con la escasez de espacio y para ofertar nuevos servicios acordes a una ciudad, sobre todo después de que el pleno votase en contra a la propuesta de adquisición de un solar enfrente a la guardería municipal para cedérselo al Sergas con ese fin. De todas maneras, el actual gobierno local manifestó en varias ocasiones su disponibilidad para hablar sobre esa cuestión, pero que para ello era necesario que atiendan sus peticiones para reunirse con esa finalidad.



Y respecto a la posible ampliación de las instalaciones del actual ambulatorio ocupando algunas dependencias del edificio del Instituto Social de la Marina (ISM), que la entonces gerente del área sanitaria, Eloína Núñez, llegó a indicar que la iban a estudiar, ha trascendido que el Sergas no la pretende acometer por el momento. Así se lo trasladó un directivo de la EOXI Santiago-O Barbanza a responsables del centro de salud de Santa Uxía en una reciente visita que realizó a la capital barbanzana, precisando que se trata de un proceso que es muy lento y que tienen otras prioridades, por lo que es poco probable que se lleve a cabo.

Vilagarcía y Meis

El centro de salud de San Roque, en Vilagarcía está a la espera de que la Xunta saque a licitación la construcción de las nuevas instalaciones, que tendrían un plazo de ejecución de dos años, después de que el Ayuntamiento ya le otorgó la licencia de obra. Se llegó a ese punto después de que desde hace años se reclamase un nuevo ambulatorio debido al mal estado del actual. Se buscaron terrenos y finalmente se le compraron al Puerto de Vilagarcía en la zona que ocupaba la antigua Comandancia de Marina, se pusieron a disposición del Sergas que acabó aceptando a parcela, se firmó el convenio de cesión entre ambas entidades y se elaboró un proyecto.



Otro ayuntamiento arousano que también está pendiente de la licitación del proyecto de construcción de un nuevo centro de salud es Meis y que se pretende levantar en la finca de Parga, que adquirió la Administración local y sobre el que ya hay firmado un convenio de cesión del mismo con la Consellería de Sanidade.

Cambados

Por su parte, en Cambados, el Ayuntamiento mantiene su la vieja demanda de que el Sergas asuma los gastos del edificio. Su alcalde, Samuel Lago, explicó que recientemente mantuvo una reunión con la Xerencia da Área Sanitaria O Salnés-Pontevedra y que “agora mesmo a consigna da Xunta é non asumir a titularidade de máis centros de saúde, pero si se comprometeron a trasladar ao Sergas a posibilidade de encargarse dunha parte dos gastos”. Hace años que el Concello cambadés le propone al Sergas la entrega gratuita de las instalaciones de su propiedad, para librarse de los gastos de un inmueble que acoge un servicio que no es competencia suya y que, además, su PAC atiende a otros municipios que no contribuyen económicamente.



Además, Lago recuerda que dicho edificio está en una situación particular como es que se sitúa en suelo de Portos y la concesión de su uso expira en 2025. Esa es otra cuestión que el alcalde señala que habrá que abordar y que no está exenta de dificultad. La resolución de este conflicto está pendiente de una reunión a tres bandas y habrá que ver si la Lei do Litoral de la Xunta puede cumplir lo prometido y garantizar que esas instalaciones no sean desalojadas de la costa en un futuro cercano.