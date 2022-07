El Sergas no se plantea reabrir los consultorios de Taragoña y Cabo por causas vinculadas a Covid-19

El grupo parlamentario del PP indicó que, por el momento, no es posible reabrir los consultorios periféricos de Taragoña y Cabo de Cruz, que llevan cerrados desde que empezó el confinamiento. Los populares indicaron que su portavoz de Sanidade en el Parlamento, Encarna Amigo, justificó esa decisión en que en ninguno de ellos se garantiza “a existencia de separación dos circuitos para pacientes con Covid-19”. Así respondió a la proposición no de ley del BNG que reclamó la reapertura de ambos ambulatorios, la sustitución urgente del único médico en Palmeira y la ampliación en horario de tarde del PAC de Rianxo. Amigo sostuvo que el Sergas no va a cerrar el ambulatorio de Palmeira, ni nunca lo valoró, y agregó que lo único que sucedió fue “algunha ausencia puntual imprevista” que se cubrió con los profesionales que ejercen en otros centros, “xa que non hai médicos nas listas de contratación”.





Y respecto a la falta de profesionales sanitarios, Amigo manifestó que se están intentando cubrir las vacantes que surgen en los centros de salud de la comarca “sempre atendendo a criterios fixados pola Dirección de Atención Primaria, tendo en contra a falta de especialistas que existe a nivel de toda España de Medicina Interna e de Familia”, precisó. La diputada dijo que siempre que existe disponibilidad de profesionales sanitarios las vacantes “son cubertas”, y recordó que O Barbanza contará con 6 nuevos médicos una vez se resuelva la convocatoria de plazas ofertada de facultativo especialista en Atención Primaria -16 para toda él área sanitaria de Santiago-O Barbanza-, de las que dos serán para los centros de salud de Ribeira, otras dos para Rianxo, una para A Pobra y otra para Boiro. La portavoz lamentó que el BNG rechazase en la comisión 5ª demandar a la Xunta que cubra las plazas vacantes y las bajas del personal sanitario de los centros de salud de los municipios barbanzanos “e repoñer, polo tanto, a totalidade do número de prazas asignadas na actualidade a cada un deles”.





La formación frentista, que defendió que estos último a lo que se refiere la diputada del PP es lo que se contemplaba en su propuesta defendida por su diputada Rosana Pérez, quien manifestó que la “grave situación que padece a Atención Primaria en O Barbanza, “que -asegura-está a piques de colapsar”, viene de mucho antes de la pandemia y se encuentra en “imparable empeoramento”. Ello lo achaca a los “recortes” por la Xunta en los últimos 13 años. Y especificó que en el centro de salud de Ribeira no se cubren 8 vacantes de los 14 facultativos de que dispone. Y recriminó la “ocorrencia” de la Xerencia da Área Sanitaria Santiago-O Barbanza de presionar a los concellos para cerrar los PAC y derivar las urxencias al Hospital do Barbanza.