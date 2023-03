El Sergas oferta las plazas vacantes en Urxencias del Hospital do Barbanza a nuevos médicos residentes de familia

Después de que hace un mes los delegados de la CIG en el Hospital do Barbanza denunció que de las cinco plazas de médicos que quedaron vacantes en el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza sólo se habían cubierto tres, de las que dos eran a tiempo completo y la otra con reducción de jornada de un tercio, por lo que quedaban más de dos sin cubrirse, la gerente del área sanitaria, Eloína Núñez, dio a conocer que se están manteniendo conversaciones con los nuevos residentes de familia y que ya les ha ofertado plazas vacantes en dicha área, y que ahora dependerá de donde elijan, pero espera que se pueda solucionar en breve. Núñez manifestó que “nos encontramos con esa falta de profesionales” y que “somos conscientes de que con la marcha a otras plazas de otras áreas, no hemos podido aún sustituir”. Pero, precisó que, mientras tanto, están con el servicio de Urxencias del Clínico de Santiago apoyando en aquellos turnos que precisamos” y que el personal del complejo asistencial barbanzano no se resienta tanto al hacer muchas horas.

Estas manifestaciones las realizó la gerente del área sanitaria de Santiago y O Barbanza después de que el jefe territorial de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, acompañado por la propia Eloína Núñez, además de por el alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, el director asistencial del área sanitaria, Alfonso Varela y la directora de Enfermería del Hospital do Barbanza, Isabel Dieste, anunció la próxima convocatoria de plazas de profesionales en el complejo sanitario ubicado en el lugar de Salmón y en los cuatro principales centros de salud de la comarca. Detalló que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) convocará en los próximos días un total de 15 plazas fijas de diferentes especialidades médicas en el Hospital do Barbanza, que se cubrirán por concurso de méritos esas plazas que están vacantes o con interinidades y deberán permanecer un mínimo de dos años en ese puesto.

Eloína Núñez precisó que serán cuatro profesionales de Medicina Interna, dos de Pediatría, dos de Análisis Clínicos, uno de Xinecoloxía, uno de Traumatoloxía, uno de Radiodiagnose, uno de Anestesia, uno de Hospitalización a Domicilio (HADO), un psiquiatra y un psicólogo. De igual modo, indicó que ese proceso contemplará la cobertura de tres plazas de Pediatría para los centros de salud, de las que una será para Rianxo, otra para Ribeira y otra en Boiro, además de ocho plazas de médico de familia: tres en Boiro, dos en Ribeira, dos en Rianxo y una en A Pobra.