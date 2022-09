La solución de los problemas del bus escolar en Ribeira pasará por una reestructuración del servicio

Ayer era el día clave para avanzar en posibles soluciones a los problemas del transporte escolar en los IES Leliadoura y Nº1, de Ribeira, y todo apunta que las gestiones van por buen camino o, por lo menos, hay buena voluntad entre las partes para resolverlos. Fue en una reunión de más de dos horas que, ni más ni menos, se celebró a cinco bandas: Concello de Ribeira, Consellería de Mobilidade, Monbus, directores de los institutos afectados y presidentas de sus ANPA, además de presidente de la ANPA del CEIPP Frións en representación del resto de entidades similares de la localidad. En función de como se desarrolló el encuentro, se echó en falta a algún representante de la Consellería de Educación, contactando el alcalde, Manuel Ruiz, con su jefe territorial, Indalecio Cabana, por teléfono al remate de la misma.



Tras la exposición de las direcciones de ambos institutos y sus ANPA, el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, llegó a la conclusión que el departamento autonómico de Educación no les remitió los datos reales de alumnos de ESO del Leliadoura con derecho a transporte escolar, pese a que desde dicho centro se los pasaron al área dirigida por Román Rodríguez. El director del instituto situado en Frións, José Antonio Pérez, indicó que para la ruta de Padín al instituto, por el cruce de O Vilar, tienen 81 alumnos de ESO (y otros 25 de BAC lo solicitaron), para la de Ribeira-Touro-Castiñeiras-Aguiño-Frións tienen 82 alumnos de ESO (y 15 solicitudes de BAC) y para la de Oleiros-Corrubedo-Olveira-Frións tienen 69 de ESO (y 21 peticiones de BAC).





Incremento del 10 %





Esas cifras suponen un aumento del 10 % respecto a las del curso pasado debido al incremento de matrículas, pero difieren bastante de las que maneja Mobilidade y que le trasladó a Monbus. Por ello, se acordó que este lunes haya una reunión en el Leliadoura entre su Dirección y ANPA con técnicos de logística de Monbus y su jefe de zona, que será el enlace con la empresa para trasladarle incidencias. En ese encuentro se realizará una actualización de datos de alumnos con reserva de plaza de bus y se analizarán las rutas, para llegar con toda esa información a un consenso y se plantee una reestructuración del servicio.



Esa propuesta se la trasladarán a Mobilidade para darle acomodo en el contrato, que posiblemente haya que modificar. Curiosamente, ayer al mediodía no se detectaron incidencias, coincidiendo con que se cambió un microbús por un autobús, a diferencia de primera hora de la mañana en que un microbús de la ruta de Padín-Frións no hizo algunas paradas y se saltó la zona del cruce de O Vilar, llegando al instituto cuando ya transcurrieran 25 minutos de clase. Raúl López, presidente de Monbus, se comprometió a que el lunes al mediodía haya un autobús más para que no queden alumnos en tierra y puedan regresar a tiempo al instituto por la tarde. Y el alcalde propuso destinar una partida municipal para sufragar algún bus que sea necesario mientras que no se reorganice definitivamente el servicio.



En cuanto al IES Nº1, su problemática es diferente, ya que se trata de un centro educativo catalogado como urbano y en el que la mayoría de alumnos no tendría derecho a transporte escolar, a excepción de los que residan en Palmeira, por estar a más de dos kilómetros del instituto y que se estaban sirviendo de la línea regular. Como solución más inmediata se acordó reforzar esa línea procedente de la parroquia palmeirense, incrementando la capacidad de los buses que la recorren. Lo que se pretende a más largo plazo es que se les reconozca ese derecho, y que esa fue una de las cuestiones que abordó Ruiz con Cabana, para que luego se lo traslade a Mobilidade, “ademáis de dimensionar o número de alumnos da ESO afectados”, precisaron desde el Concello.