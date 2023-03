Suma Ribeira renuncia a presentarse a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo

Suma Ribeira confirmó este lunes que, debido a la ausencia de un candidato para encabezar la lista, decidió en una asamblea celebrada el pasado viernes, que no concurrirá a las próximas elecciones municipales que fueron convocadas para el próximo 28 de mayo. Cabe recordar que hace algunos plenos de la corporación municipal, su portavoz, Xurxo Ferrón, les comunicó al resto de compañeros en dicho órgano, que él no se iba a volver a presentar, aunque iba a permanecer como concejal hasta la conclusión del actual mandato. Desde entonces, se abrió el debate de quien podría ser la persona que lo relevase al frente de dicha organización como cabeza de lista, pero en todo este tipo no ha aparecido ninguna persona que decidiera dar ese paso. Cabe recordar que SR fue un partido político que surgió hace aproximadamente cuatro años de un grupo de personas que se conocieron en lugares de encuentro de reivindicaciones, denuncias, propuestas transformadoras y, entre otras circunstancias, manifestación de malestar activo ante actuaciones, o falta de ellas, por parte de poderes políticos y otros poderes, a distintos niveles.

De esta manera, a la espera de que se confirme la relación definitiva de partidos que van a presentar listas para esos comicios en la capital barbanzana, en tos momentos ya son seis formaciones las que tienen intención de presentarse, es decir, una menos que en 2019. De esta manera, concurrirán a esas elecciones municipales el Partido Popular (PP) con Manuel Ruiz, que optará a la reelección; el Partido Barbanza Independiente (PBBI) con Vicente Mariño al frente; el Bloque Nacionalista Galego (BNG) con Luis Pérez Barral de número 1; el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con Francisco Suárez-Puerta de candidato, a la espera de que lo hagan oficial desde la formación del puño y la rosa; Iniciativa Progresista de Ribeira (IPdeR) liderada por Rosa García Pose y el Partido Galego (PG), que está celebrando asambleas para tomar una decisión en la que decidir quien será su alcaldable.