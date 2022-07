Suma Ribeira reprocha a Ruiz “manobras dilatorias” para no ejecutar la sentencia de la gasolinera

El pasado fin de semana trascendió la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santiago de Compostela que declaró que la licencia de legalización de la gasolinera ubicada en Xarás y que otorgó el Concello de Ribeira el 4 de marzo de 2021 es nula de pleno derecho, así como la licencia de primera utilización concedida el 8 de julio del año pasado. Las primeras reacciones políticas se produjeron por parte del Partido Barbanza Independiente, pero desde entonces se desconocía lo que piensan el resto de grupos políticos que integran la corporación municipal, ni tan siquiera del equipo de gobierno. Después de abordar ese asunto en una asamblea en la tarde noche del martes, Suma Ribeira no ha querido esperar más para dar su opinión al respecto, y por boca de su portavoz, Xurxo Ferrón, reprocha al alcalde, Manuel Ruiz, sus “manobras dilatorias” para retrasar la ejecución de la sentencia que anula las licencias otorgada a la promotora.





Suma Ribeira sostiene que de la lectura de la última sentencia “non lle vemos posibilidade algunha de que esas estratexias dilatorias vaian a prosperar. O Goberno do PP é responsable por decidir esto e o alcalde é o que lle segue dando voltas”. En este sentido, hizo referencia a que Manuel Ruiz manifestó que él no estuvo en la junta de gobierno en la que se otorgó la licencia a la gasolinera de Xarás, “pero eso son trapalladas, estratexias para tratar de defenderse sobre a posibilidade de que haxa algunha responsabilidade patrimonial, que é do PP e do alcalde. A súa é a única voz no Goberno local e o resto asinte o que él di”. Respecto a lo que han pretendido hacer con la licencia de legalización, advierte que la última sentencia es muy clara y demuestra que de nada sirve que se quiera segregar una parte de la finca con el argumento de que “nese cachiño da parcela non houbo incendio algún”.





En ese sentido, Ferrón advierte que la ley de montes es muy clara y sostiene que en toda la finca afectada por un incendio forestal no se puede hacer nada durante los 30 años siguientes. “O PP busca dilatar a execución da sentencia para que o que teña que ser se saiba despois das eleccións municipais de 2023, e quen goberne despois vai ter que asumir a sentencia de derrubo da gasolinera e a responsabilidade patrimonial por máis dun millón de euros que reclama a empresa que promoveu esa instalación”. El portavoz de Suma Ribeira indicó que inició contactos con otras formaciones de la oposición para tratar de saber si pueden emprender alguna acción conjunta.