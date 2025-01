Los taxistas visibilizan con una caravana el problema de las “abusivas” pólizas de seguros que les pretenden cobrar

Desde poco después de las once de la mañana y hasta pasadas las dos y media de la tarde de ayer los taxistas de O Barbanza hicieron visible a través de una caravana que recorrió los cuatro municipio de la comarca, así como por Porto do Son. Fue un periodo de huelga parcial en el que sus servicios no estuvieron disponibles para los usuarios y lo hicieron para protestar por lo que consideran unas “abusivas” pólizas” que les pretenden cobra las aseguradoras, “que nos engloban coma se fósemos Uber ou Cabify, que teñen máis sinistros”, dijo la presidenta de la asociación de esos profesionales en Ribeira, Raquel Rodríguez Araujo. Por poner algún ejemplo, indicó que cuando antes pagaban 1.000 euros, ahora hay algún compañero de A Pobra al que le hicieron una propuesta de más de 11.000 euros. Añadió que los coches nuevos no pueden contratar un seguro a todo riesgo y que si lo hacen a terceros los precios oscilan entre 2.000 y 5.000 euros



Rodríguez, que manifestó que esas cantidades que les quieren hacer pagar “son inviables” y ponen en peligro la viabilidad de su actividad profesional, agradeció el apoyo de los compañeros de la zona que se sumaron a la manifestación, que valoró de “moi satisfactoria”, y por ayudarles en esa lucha, con la que esperan hacer un poco más de fuerza y “conseguimos algo”. Y destacó que esta convocatoria nacional de movilización fue ampliamente secundada en las localidades españolas, entre las que se incluyó Vilagarcía, y lsa descreibió como "unha pasada". "Con esta mobilización dirixímonos a todos. Hoxe fomos a todos os concellos e esperemos que nos boten unha man coa Xunta de Galicia e co Goberno central".

También indicó que "estivo moi ben para ser a primeira vez que nos xuntamos os taxistas da zona". De hecho, a la protesta se sumaron la mayoría de los 20 taxistas de Ribeira, 18 de Boiro, 10 de A Pobra, 6 de Rianxo y 4 de Porto do Son, mientras que precisó que de Noia sólo se sumó un taxista de un colectivo más amplio. "Esto é para todos. A ver se conseguimos algop e non temos que volver facer un parón". En caso de que su protesta no sea escuchada y no consiguen lo que pretenden "teremos que facer outra mobilización con máis ruído". Igualmente, este colectivo reclaman que se modifique el sistema de acceso al Consorcio de Compensación de Seguros y que se beneficie también a los taxistas que no puedan pagar a renovación de sus pólizas.

La representante de los taxistas lamentó que en ninguno de los ayuntamientos por los que pasaron y donde se detuvieron ante sus consistorios, desplegando una pancarta y haciendo sonar sus bocinas, salieron a apoyarles, a excepción de Ribeira, donde el alcalde, Luis Pérez, indicó que se dirigirá al Gobierno central para que intervenga y evite esos “prezos abusivos” y que sean "acordes ás demandas dos propios taxistas". El primer edil manifestó que el apyo que le brindaron a los taxistas en su reivindicación se basó en que "cremos que é un servizo esencial" para la ciudadanía. Ahondando en esa cuestión, precisó que los taxis son "moi importantes" para una población de la zona que es eminentemente rural y que ante las deficiencias que presenta el transporte público por carretera como es el autobús, "e faise máis esencial para as persoas que queren ir ao centro de saúde ou hospitais".

Pérez Barral, acompañado de otros miembros del equipo de gobierno, manifestó que "tan pronto como soubemos desta mobilización quixemos apoiala, pois entendemos que os nosos profesionais deben ter uns seguros axeitados as súas demandas". En ese sentido, declaró que "estamos vendo como as aseguradoras lles queren incrementar os custes baixo o pretexto da inflación, pero se fose así aumentarían conforme sobe a inflación, pero vemos que as cantidades son disparatadas neste momento". Por ello, el alcalde ribeirense consideró que se hace "inviable" cuqlquier tipo de serv icio y que los taxistas puedan seguir adelante, por lo que insistió en trasladarles el apoyo municipal.