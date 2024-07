Un total de 23 negocios de Ribeira participarán entre el 9 y 11 de agosto en la XIX Viamare Stock

Veintitrés establecimientos comerciales de moda adulta e infantil, lencería, deportes, complementos, calzado y óptica se dará cita del 8 al 10 de agosto en la XIX Viamare Stock, feria de saldos que volverá a tener lugar en un recinto cerrado de seguridad en el Malecón en el que cada negocio tendrá su propia haima, y por el que el año pasaron más de 3.000 personas, cifra que se espera repetir en esta ocasión. El presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez, acompañado del primer edil y del segundo teniente alcalde, Luis Pérez y Francisco Suárez-Puerta, dijo que se trata de las mejores fechas para que los comercios pongan en liquidación sus existencias y vecinos y visitantes tengan oportunidad de beneficiarse de ofertas. El máximo responsable de la patronal local, al igual que el alcalde, indicó que el evento contribuirá a seguir dinamizando la ciudad y también se verán beneficiados sectores como la hostelería y la restauración.

Martínez Gude destacó la importancia de las colaboraciones de la Xunta de Galicia y del Ayuntamiento ribeirense con la patronal en la celebración de este evento que está muy consolidado en el calendario de ferias ferias de la comarca, y también agradeció la implicación de la asociación Agadea Alzheimer en la decoración de dicho recinto Por su parte, el alcalde expresó la satisfacción del Ayuntamiento en la colaboración con Viamare Stock y que los vecinos puedan adquirir artículos a precios rebajados a través de esta "feira populosa e exitosa". Pérez Barral cifró en "dúcias, e dúcias e dúcias de persoas" las que pasarán por este recinto en el que se instalará una veintena de tiendas las que se beneficirán de esta celebración, al igual que las que se sitúan a su alrededor. Poir último, el mandatario local expresó su deseo de que Ribeira tenga un comercio de proximidad más profesionalizado.

Festas do Verán

Por otro lado, hoy dan comienzo las Festas do Verán en la capital barbanzana. Las dianas y alboradas a cargo del grupo Xiada anunciarán a partir de las once de esta mañana el inicio de estos festejos. Media hora después dar paso al espectáculo infantil y familiar “Atemporal” del Mago Charlangas en la Praza Porta do Sol, en el que invitará al público a viajar a través del tiempo a través del ilusionismo y el teatro, que se mezclan para crear una historia en la que se navegará por la imaginación. Se conocerá a un científico chiflado y sus increíbles experimentos, mientras que el pirata Barbanegra irá en la búsqueda de mágicos tesoros. Y a las cino de la tarde se disputará un cmpeonato de ajedrez con la disputa del Torneo Festas do Verán".



De todas maneras y a pesar de esas tres actividades iniciales, el auténtico pistoletazo de salida de estos festejos estivales en Ribeira lo dará el influencer de moda o asesor de imagen aguiñense Víctor Manuel Oujo o “VimanStyle”, que dio el salto a esa nueva actividad profesional tras dejar su anterior trabajo como percebeiro en el negocio familia, junto a su padre y su tío, y estudiar asesoría de imagen, a lo que se dedica actualmente. Seguidamente, la pirotecnia tomará el relevo con el lanzamiento del tradicional chupinazo y tendrá lugar un pequeño espectáculo inaugural de fuegos artificiales. Está previsto que a las once de esta noche tenga lugar en la explanada de la lonja vieja la primera verbena de las fiestas, que estará amenizada por la orquesta Los Satélites, que también ofrecerá un segundo pase a partir de la una de la madrugada.