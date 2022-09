Trabajadoras de A Galiña Azul de Boiro exigen que se tenga en cuenta su experiencia en el proceso de estabilización laboral

Trabajadoras de las dos escuelas infantiles A Galiña Azul de Boiro, al igual que del centro de día, pertenecientes al Consorcio Galego de Igualdade e Benestar de la Consellería de Política Social, se concentraron a primera hora de esta mañana delante del edificio de la guardería situada en el lugar de Praia Xardín, como un aco más dentro de la convocatoria de huelga de cuatro meses -hoy es la última jornada del paro de septiembre, y que tendrá continuidad del 3 al 14 de octubre, del 2 al 11 de noviembre y del 12 al 23 de diciembre.





Durante esta protesta indicaron que en el Consorcio Galego de Igualdade e Benestar trabajan alrededor de 1.500 mujeres con una edad comprendida entre los 35 y 55 años y con cargas familiares, y que entre el 90% y el 95% de ese personal es temporal. "Levamos 5, 10 e ata 15 anos en fraude de lei por abuso da temporalidade e agora a Administración quere que demostremos a nosa capacidade para facer o que levamos tantos anos facendo con contratos en fraude de lei. A Xunta de Galicia incumpriu a lei ao non darnos a oportunidade durante anos de estabilizar os nosos postos de traballo, e agora volve a incumprila", señalan estas profesionales.





De igual modo, indicaron que el proceso selectivo que se está negociando "non busca a estabilización do persoal e desmantelará os equipos de traballo". En este sentido, señalan que el resultado de ese proceso será la pérdida de capital humano, "algo insubstituíble e redundará na diminución irremediable da calidade do servizo. ¿Que importa iso? ¿A quen lle importa? Ao señor Rueda dende logo que non, está claro, e menos a conselleira, que encima minte descaradamente ao afirmar que se está a reunir con nos.¿ Usarán eles estes servizos públicos?", se preguntan las trabajadoras de A Galiña Azul de Praia Xardín y de O Saltiño, en Boiro.

Además, sostienen que las mujeres de dicho consorcio se ven obligadas a seguir adelante con una "folga durísima", que convocaron en julio "e coa que queda en evidencia a absoluta indiferencia que mostran ante esta situación os seus responsables: Alfonso Rueda, presidente da Xunta de Galicia; Fabiola García, conselleira de Política Social, José María Barreiro, director xeral de Función Pública e Perfecto Rodríguez, xerente do Consorcio Galego de servizos de Igualdade e Benestar".





Las trabajadoras afirman que en dos meses nadie se puso en contacto con ellas, ni se trató de detener unha huelga que está afectando fundamentalmente a las familias. "Queremos amosar publicamente as nosas desculpas a todas as persoas que se están a ver afectadas, pero non podemos deixar isto correr. Esta folga busca que o proceso de estabilización do persoal sexa real e xusto. Non esiximos nada que estea fora da lei 20/2021 de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público", puntualizaron.

Por ello, exigen un proceso diferenciado de las del Gobierno gallego por ser dicho consorcio un ente no integrado y con particularidades, "que de non telas en conta, suporían unha grave discriminación: durante máis de 10 anos as nosas nóminas foron entre un 30% e un 40% máis baixas que as do persoal da Xunta; non tiñamos acceso a formación; o Consorcio empezou a funcionar hai 15 anos, e pretenden que o cómputo máximo para a experiencia no posto sexa de 25 anos, isto . Agora queren que compitamos nun mesmo proceso no que estariamos claramente en desigualdade de condicións".





También exigen que la experiencia en su trabajo diario para el Consorcio Galego de Igualdade e Benestar cuente el triple que en cualquier otra Administración, "exactamente igual que ocorre no ámbito doutros entes como dito consorcio". Y reclaman que el concurso de méritos valore un 90% la experiencia en el puesto de trabajo y un 10% la formación, que se puntúe la formación especializada que recibieron dentro del consorcio, y que la Oferta Pública de Empleo (OPE) para las plazas con abuso de temporalidad entre 3 y 5 anos tengan una fase de oposición no eliminatoria; tal y como recoge la ley. "Se non se cumpren estas exixencias, o proceso selectivo resultante non será para a estabilización do persoal temporal abusado, senón que será un ERE encuberto de mulleres que culminará co desmantelamento dos equipos de traballo", subrayaron.





"Paralizamos un proceso selectivo inxusto e logramos, xunto con outras organizacións, que se tivera en conta a situación de miles de traballadores temporais, que foron obxecto de abuso por parte das administracións. Pero debemos seguir loitando para evitar o uso mal intencionado da Lei 20/21, que pretendía e pretende resarcir o dano, pero que a Xunta está claro que non ten a mesma pretensión", agregaron estas trabajadoras, que incidieron en la idea de que son "un colectivo de mulleres que tivo que aprender a loitar pola súa estabilidade laboral, e agora sabemos que a loita é o único camiño. Así o aprendemos grazas á Administración que nos mantivo e situación de abuso durante anos".