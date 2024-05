Trabajadores del centro de salud de Ribeira se concentrarán para exigir solución a la falta de médicos y demoras en consultas

La delicada y caótica situación que están padeciendo los trabajadores y usuarios del centro de salud de Ribeira debido al agravamiento en la falta de personal médico, debido a que no se cubren dos vacantes y a varias bajas prolongadas, que se junta a ausencias por motivos justificados, ha provocado que decidieran iniciar sus primeras acciones de protesta. Después de hacer público el panorama al que se enfrentan la mayoría de los días, con sólo cuatro de los once médicos de plantilla en el turno de mañana para atender las consultas de los pacientes de sus cupos y las de los que faltan, algo que se hace extensivo al horario vespertino, ahora decidieron concentrarse todos los viernes, al mediodía, delante del ambulatorio de Santa Uxía hasta que les den una solución, algo a lo que por el momento no se está produciendo.



Los trabajadores señalan que la Xerencia da Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza no les está dando una respuesta al problema del que es conocedora cada día, y añaden que “a única vez que din algo soa a disculpa pola súa falta de xestión, pois só din que trátase dun problema puntual, cando de todos é sabido que se arrastra desde hai moito tempo, e engaden que débese á falta de médicos en toda España, algo que non é certo xa que hai facultativos pero non queren vir a Ribeira polas pésimas condicións laborais”, indicó la trabajadora social del centro de salud, Isabel Fernández.



Por ello, hacen un llamamiento a secundar esta concentración. Desde la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza ya anunciaron que acudirán a la misma en apoyo de los trabajadores y los pacientes, y que aprovecharán para recoger reclamaciones de quienes estén sufriendo demoras en la atención tanto en los ambulatorios como en los hospitales. De hecho, el personal del centro de salud de Ribeira indica que los finalmente perjudicados por la grave situación que se padece son los propios usuarios, y precisan que lo sufren “en forma de retrasos, listas de agarda e unha calidade asistencial deficiente que só se ve mitigada grazas á voluntariedad dos traballadores”, subrayaron.

Consecuencias

El personal del ambulatorio de la capital barbanzana señala que las consecuencias que está teniendo la situación que vienen denunciando desde hace tiempo son la saturación de la carga de trabajo. En este sentido, cabe hacer referencia a un escrito que ayer se exhibió en la puerta de una de sus consultas y que es fiel reflejo de lo que está pasando. En el mismo se indicaba que el miércoles tuvo que atender una agenda de 45 pacientes, de los que al menos 11 eran de otros cupos, especificando que para los cuales “no existe médico o está ausente”, precisando que “también tienen derecho a ser atendidos” y que de ahí salen “las listas de espera para conseguir una cita, teniendo incluso pacientes citados para la misma hora” y, por último, pide disculpas por la demora, explicando que es algo que “no depende de nosotros”.



Un ejemplo de las largas listas de espera que existen en el centro de salud de la capital barbanzana se tiene en la consulta de la matrona, donde las citas que se están dando son para el 31 de mayo, es decir, para dentro de tres semanas. Mientras tanto, tal y como ya se dio a conocer hace unos días, la situación en los consultorios periféricos, pues la falta de los dos médicos titulares de las plazas en Aguiño hasta ayer se estaba cubriendo con un único sustituto, que algún día sólo acude unas horas, mientras que el facultativo destinado en Corrubedo tiene que repartir su turno de trabajo para pasar consulta también en Palmeira.