Una treintena de comercios de Boiro participarán este sábado en una nueva Noite Aberta

La Asociación Boirense de Empresarios (ABE) volverá a poner en marcha este sábado, 10 de junio, una edición especial de su Noite Aberta, en la que los grandes atractivos estarán en los descuentos, sorteos, regalos, actividades en la calle, ruleta de la suerte, hinchables y animación itinerante. Desde la organización se anuncia que la treintena de comercios adheridos a esta iniciativa -estarán señalizados con unas banderas rosas elaboradas para la ocasión- ofrecerán importantes reducciones de precios de un 20%, en su gran mayoría- durante toda la jornada y que llevarán a cabo actividades como degustaciones gastronómicas, sorteos de vales de compra, reparto de obsequios, premios directos con compras y actuaciones de grupos musicales y espectáculos como del grupo folclórico Os Pequenos do Barbansa (de 11.30 a 14.00 horas) y Circo Pistacatro (de 20.00 a 21.30 horas).

Los clientes que realicen sus compras durante ese día tendrán la oportunidad de conseguir premios directos con la ruleta de la suerte de la patronal local, que estará situada en la Rúa Santos Mieites desde las seis y media de la tarde hasta las nueve y media de la noche, y cada tícket de compra de ese mismo día en alguno de los 30 negocios participantes que ea superior a 10 euros, o bien con la acumulación de varios que sumen ese importe, dará derecho a realizar una tirada con la que los clientes podrán ganar regalos directos, tales como bolsas de algodón orgánico, colgantes para teléfono móvil, golosinas, mochilas, juguetes y otros muchos. Además, en la ruleta habrá tres premios de 50 euros cada uno en bonos ABE.

Los negocios participantes entregarán con sus compras a los clientes piruletas e invitaciones para que los niños puedan disfrutar de los hinchables que estarán situados en la Praza de Galicia de 12.30 a 14.00 y de 19.00 a 21.30 horas. Esas invitaciones también se podrán conseguir en la ruleta de la suerte, en los puestos de artesanía y huerta local del mercado ecológico, que se desarrollará durante toda la mañana, y también "nos obradoiros gratuítos de iniciación ao crochet e calceta e para facer da túa vella camiseta un bello bolso, que realizarán Tecedoras do Barbanza no día do tecer en público nese mesmo día na Praza da Terceira Idade", señalaron desde la organización. Además, los clientes que registren sus tíckets de compra ese día en la página web de la patronal boirense obtendrán e doble de puntos para cambiar por los regalos del catálogo de premios da ABE.