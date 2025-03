Tres condenados a un total de 9 años de cárcel por tráfico de drogas evitarán su ingreso en prisión si no reinciden hasta 2028

En casos de juicios señalados por delitos de tráfico de drogas, principalmente, siempre se abre la puerta a posibles conformidades entre las partes en litigio. Sin embargo, aunque llegue a producirse el acuerdo no siempre se hace efectivos, pues la última palabra la tiene el presidente de la sala. De hecho, menos de una semana después de las tres conformidades mencionada, en la misma sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña se condenó a seis años de prisión, el pago de una multa de 3.454 euros y las costas judiciales a un peluquero de Rianxo, D.T.F., de 39 años, por un delito de tráfico de drogas en su establecimiento profesional situado en el lugar de Campo de Pazos, en Taragoña (Rianxo).

Cabe destacar que en la sentencia, contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSXG se hace constar que el 30 de julio de 2020 dicho Tribunal dictó ese mismo procesado una pena de un año y 9 meses de cárcel por el mismo motivo, y se suspendió durante dos años con la condición de no reincidir. Ahora, la Fiscalía pedía inicialmente una condena de 9 años de cárcel, además de multa, pero al inicio de la vista oral modificó su escrito de conclusiones, reconociendo a favor del acusado una dependencia de larga evolución a cocaína y alcohol, de reincidencia y la atenuante de drogadicción, y redujo su petición a 4 años y 6 meses de prisión. Aunque la defensa aceptó ese cambio, la Sala presidida por Ángel Pantín rechazó la conformidad al no admitir aparentemente el encaje de los hechos en el subtipo atenuado, por lo que se procedió a la práctica de la prueba propuesta y la Fiscalía retomó su petición inicial. Fue entonces cuando el abogado defensor solicitó la libre absolución, y subsidiariamente instó la aplicación del subtipo atenuado. Inusual flujo de personas De acuerdo con la sentencia dictada recientemente, se señala que el acusado aprovechaba su rol como responsable del establecimiento para distribuir cocaína y otras sustancias a personas que acudían a ese local. Además de detectar un inusual flujo de personas en ese negocio, los agentes del instituto armado observaron que esas personas entraban y salían rápidamente, sin recibir ningún servicio de peluquería, así como detectaron las referidas actividades ilícitas. Un guardia civil declaró que decidió iniciar una vigilancia tras escuchar a la gente que hablaba y decía que allí se vendía droga, y fue entonces cuando observó perfectamente cómo el acusado se agachó detrás del mostrador y que luego le entregó una servilleta a un cliente, al que luego se siguió e interceptó en un aparcameinto, comprobándose que contenía tres papelinas. En la relación de hechos probados, en la sentencia se indica que el 13 de mayo de 2022, en torno a las 20.20 horas, aprovechándose del referido negocio que regenta y encontrándose en su interior, le entregó algo dentro de una servilleta a un cliente y que resultaron ser tres bolsitas termoselladas de cocaína con un peso neto de 1,418 gramos y con una riqueza de 75,43% y con un valor de 85,47 euros en el mercado ilícito. Ese pase de droga fue observado por la Guardia Civil, que ya venía realizando vigilancias al observar un importante trasiego de personas entrando y saliendo del establecimiento sin que diese tiempo a prestarles servicio de peluquería alguno, por lo que ese mismo día, en torno a las 20.55, se procedió al registro de la peluquería y se encontraron 26 bolsitas termoselladas de cocaína, con un peso neto de 12,268 gramos y con una riqueza de 68,53% y con un valor en el mercado ilícito de 739,28 euros; una bolsita termosellada con MDMA, con un peso neto de 0,901 gramos, con una riqueza de 77,8% y con un valor en el mercado ilegal de 38,95 euros. Esas bolsitas fueron halladas ocultas en un cajón ciego difícil de encontrar de un mueble con productos de peluquería, y que estaban distribuidas en tres bolsas y en el interior de dos inhaladores. Esas sustancias estaban preordenadas al tráfico y, según las tablas de la OCNE para el segundo semestre de 2021, el valor total en el mercado ilícito de las sustancias intervenidas alcanza los 864,7 euros. En la parte de atrás del negocio encontraron dos restos de bolsas de plástico con recortes similares a las bolsitas termoselladas. Tratamiento en la UCA de Ribeira Además, en el registro del vehículo del acusado se incautaron 10 billetes de 100 euros cada uno, mientras que en el referido cajón ciego había otros 710 euros. Además, entre los hechos probados se hizo constar que el acusado era consumidor de larga evolución de cocaína en la fecha de la comisión del delito. Además, el procesado solicitó el 4 de febrero de 2019 tratamiento en la Unidad de Condutas Aditivas (UCA) de Ribeira, por problemas relacionados con el consumo ocasional de cocaína y alcohol, de inicio en la adolescencia. La evolución de su tratamiento a fecha 3 de junio de 2024, según certifica la UCA fue "desfavorable", pues no logró adherencia terapéutica ni tampoco abstinencia. Las analíticas realizadas por el Sergas los días 23 y 30 de mayo de 2024 con relación a la presencia de cannabis, otros opiáceos, cocaína y benzodiacepinas dieron resultado positivo en cocaína.

El Tribunal consideró que la prueba practicada en el juicio oral es "bastante" para acreditar la participación del acusado en los hechos y que quedó reflejada en la declaración de hechos probados de la resolución. Los magistrados no encontraron motivo de incredibilidad subjetiva ni objetiva para poner en cuestión el testimonio de los agentes de la Guardia Civil que, en el ejercicio de sus funciones, llevaron a cabo una intervención en los hechos que fueron objeto de enjuiciamiento.Añaden que "sus declaraciones coherentes, coincidentes y sin fisuras son suficientes para concluir probado que llevaron a cabo diversas vigilancias discretas del referido establecimiento en el curso de las cuales observaron actuaciones o comportamientos compatibles con la venta de drogas, como el hecho de que varias personas entraron y salieron al poco tiempo sin que hubiera dado tiempo a efectuar ningún acto de peluquería o transacción legal en la misma. Lo que se constató ya el 25 de febrero de 2022". Conformidad previa La Guardia Civil detuvo en septiembre de 2017 a un rianxeiro, cuya identidad responde a las iniciales D.T.F., cuando tenía 31 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas. Esta intervención se llevó a cabo en el marco de la Operación Perruquei cuando la Benemérita tuvo sospechas de que en una peluquería de su demarcación, concretamente situada en Campo de Pazos-Taragoña, se podría estar estableciendo un punto de venta de sustancias estupefacientes. Una vez que los efectivos del instituto armado realizaron un registro, hallaron 23 bolsitas con cocaína, las cuales se podrían llegar a distribuir en 55 dosis y arrojaron un peso total de 13,82 gramos. La droga aprehendida podría alcanzar los 1.095 euros en el mercado ilícito. Las sustancias se encontraban dentro de una cartera oculta en el referido establecimiento. Posteriormente se encontró otra cartera metálica que portaba en su interior 2.445 euros en billetes de 500, 200,100 y 50 euros. Como resultado de la investigación, se pudo saber que parte de los clientes compraban al detenido sus dosis de cocaína a la vez que acudían a realizarse un corte de pelo. Las diligencias abiertas fueron entregadas en el Juzgado de Guardia de Padrón, y tras completarse la instrucción, se señaló la vista oral, que acabó en un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y la defensa del procesado, por el que este último aceptó una pena de un año y nueve meses por sentencia dictada el 30 de julio de 2020 y que quedó suspendida por dos años. Además, en febrero de 2019, la Guardia Civil del puesto principal de Boiro detuvo dentro de la Operación Perruquei II a ese mismo peluquero, D.T.F., que entonces tenía 32 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas. Entonces se recordaba que se daba la casualidad de que ese individuo ya fuera detenida en septiembre de 2017 por hechos similares y en la misma peluquería situada en Campo de Pazos, y que también se le investigó por la supuesta venta de drogas a jóvenes de la zona de O Barbanza. Tras el registro superficial del detenido y del vehículo en el que viajaba, se le pudieron intervenir 25 bolsitas plásticas termoselladas con 56 dosis de una sustancia blanca, que se comprobó que era cocaína, cerca de 2.000 euros en metálico, útiles para la confección de monodosis y el vehículo del presunto autor. Las diligencias fueron remitidas entonces al Juzgado de Instrucción Número 2 de Padrón.