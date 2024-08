Tres niños saharauis pasan sus "Vacaciones en Paz" con familias de acogida de Ribeira hasta el 5 de septiembre

Dos componentes del tripartito ribeirense, concretamente, el alcalde, Luis Pérez, y la concejala de Educación, junto con dos edilas del grupo municipal del Partido Popular, Ana Barreiro y Juana Brión participaron en la recepción oficial de los tres niños saharauis de 10 años que pasan dos meses del verano en la capital barbanzana dentro del programa Vacaciones en Paz y a sus familias de acogida. Desde el Gobierno local indicaron que se trató de un acto "sinxelo e distendido" en el que se entregaron unos obsequios a los chiquillos "que epresaron a súa alegría e complicidade cas familias de acollida". Se trata de dos niñas que viven por tercera vez esta experiencia y son Amal Hafed Mohamed Salem, que se encuentra con la familia de María José Gude y Toño Abeleira, y Asma Said Budidi, acogida por Elena Lema Santos, cuya hermana María Ángeles Lema Santos y su pareja Manuel Martínez Patiño acogen al niño Abdelwahab Mohamed Nafe, para el que es su segundo año en este programa.



Elena Lema animó a otras familias para que aojan a más niños saharauis y precisó que “se adaptan perfectamente e supón unha experiencia moi enriquecedora”. En esa misma línea, María José Gude expresó la necesidad de implicar a más personas en estas acogidas, sobre todo teniendo en cuenta que este es un verano en el que hubo muchos chiquillos que no pudieron venir a Galicia y, por otro lado, destacó la valentía y la gran capacidad de adaptación de los niños saharauis. Tal y como hicieron dos de las representantes de las familais de acogida, el regidor ribeirense hizo una llamamiento a las familias de Ribeira a seguir mostrando su solidariedad, como ya están haciendo, para acoger a niños saharauis. En la comarca de O Barbanza están con familias de acogida un total de 18 niños saharauis, de los uqe nueve están en Rianxo, seis en boiro y los tres restantes son los citados de la capital barbanzana.

El primer edil ribeirense se refirió a “Vacaciones en Paz”, impulsado por Solidariedade Galega co Pobo Saharauí (Sogaps), “grazas ao cal os rapaces poden facer chequeos médicos, mellorar a súa alimentación e, sobre todo, saír dos campamentos de refuxiados nuns meses do verán onde a temperatura no deserto pode superar os 50 graos”. El mandatario quiso trasladar todo el apoyo municipal a dicha entidad gallega y "tamén a unanimidade dos grupos da corporación local para recibir a esta rapazada e mostrarlle toda a solidariedade. “Falar do pobo saharauí e facelo dun pobo loitador, valente e persistente. Lleva máis de cincuenta anos expulsado do seu país e, polo tanto, administracións e moitas persoas facemos esa reclamación xusta: que o pobo saharauí ten dereito a vivir no seu propio país e do seu propio traballo”, subrayó. Pérez Barral deseó una buena estancia en la zona, a donde llegaron el pasado 6 de julio y en donde permanecerán hasta el 5 de septiembre.