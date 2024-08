Tributo a Abba, Forraje y Fillas de Cassandra serán tres de las atracciones estelares del Carme dos Pincheiros en A Pobra

La concejala de Cultura, Patricia Lojo, explicó que entre las nuevas fórmulas de organización de las fiestas, para tratar de aliviar la invente labor que realizan las diferentes comisiones, en el caso del Carme dos Pincheiros es la Administración local la que asume las actividades del viernes, sábado y lunes, además de ayudarle con una subvención a la comisión para que haga lo propio con el domingo. Así, el Ayuntamiento destina 100.000 euros entre programación y logística. El alcalde, José Carlos Vidal, se expresó en la misma línea y precisó que la decisión tomada es fruto del compromiso que adquirió para seguir redimensionando estas celebraciones sin que pierdan su identidad. Andrés Millán, vocal de la comisión de fiestas, acompañado del presidente y secretario, Jesús Maneiro y Jean Vaiarello, respectivamente, agradeció la participación de quienescontribuyen a la financiación de su trabajo en las distintas acciones que promueven, tales como la sardinada, venta de lotería o excursiones, además de donativos que reciben. Y Marta Boo, de los Sanjuerguines, dijo que el punto de venta del merchandising cambió para el bajo donde estaba el Xogo da Bola. En cuanto a la elección de Francisco Davila Luaces, CEO de Mobalco, el alcalde pobrense indicó que el motivo de su elección fue que "queriamos que esta honra recaese neste ano en alguén pertencente ao tecido empresarial da localidade, polo papel clave que este xoga no crecemento económico, pero tamén social. Decantámonos por Mobalco porque é unha empresa que naceu na Pobra no 1959 como unha pequena carpintería para acabar especializándose en mobles de cociña no 1978". Igualmente, José Carlos Vidal indicó que "trátase dunha firma que foi medrando ata acadar a proxección internacional da actualidade. Durante a súa historia foi adaptándose aos novos tempos e, incluso, logrou adiantarse ao que demandaba o mercado e estableceu tendencias. Agora, o ecodeseño e a sostibilidade son parte fundamental da súa filosofía empresarial. E aí seguen, coa súa sede no polígono industrial da Tomada, mirando ao presente e ao futuro, sen esquece-lo pasado, a súa esencia", subrayó el primer eil.