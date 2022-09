Tributos a Raffaella Carrá y a Queen y Olympus serán los atractivos del Nazareno, en el que regresa la procesión de las mortajas

El tributo Ciao Rafaella será la actuación estelar con la que se abrirán a las once de la noche del viernes 16 de septiembre y emn la Praza Alcalde Segundo Durán las Festas do Nazareno en A Pobra, que se prolongarán hasta el unes 19 y que recuperarán la procesión de las mortajas tal y como se venía celebrando hasta que irrum`pió la pandemia derivada de la Covid-19. Será un par de horas después de que desde el balcón del consistorio tenga lugar la lectura del pregón por parte de una persona que todavía no se ha querido desvelar y para lo que habrá que aguardar una semana. La actuación por parte de un grupo que rinde homenaje a la cantante italiana Raffaella Carrá no será el único tributo de estos festejos, pues al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, tendrá lugar la actuación de Remember Queen, banda que rinde homenaje al grupo musical británico que lideró Freddie Mercury, al que da vida el italiano Piero Venery, y al que ya se pudo ver en un concierto el pasado 2 de julio en Ribeira dentro de los acto conmemorativos del Día del Orgullo. Otro de los atractivos del cartel será la actuación de la orquesta Olympus en la noche del lunes (22.30 horas), a la que seguirá a la medianoche el tradicional espectáculo de fuegos artificiales y acuáticos en el paseo de la playa de O Areal.





La programación de la primera jornada, en la que se lanzarán al mediodía 21 morteos para anunciar el comienz de las fiestas, se completará con la actuación del grupo local Moito!! en el Cantón da Leña (00.30 horas) y la Macro Disco Chocolate, con la actuación de varios pinchadiscos, en la Praza Alcalde Segundo Durán (1.00). El sábado 17 las 21 bombas de palenque se lanzarán a las diez de la mañana y a la una y media de la tarde habrá animación por las calles con el grupo de percusión Latexo y a partir de las cinco y media tendrá lugar la fiesta Holi Pobra, a la que se recomienda acudir vetido con prendas blancas para que sea más vistoso como se impregnan de polvos de colores. Y a las doce y media de la madrugada habrá un evento musical con Pobra DJ Fest presentado por Jorge Ramón Web y con las actuaciones de los pinchadiscos Del Puerto, Traffic House, Adri Martínez y Rokiño, y el artista invitado será G Face.





Las bombas de palenque del domingo 18 se lanzarán a las nueve de la mañana para anunciar que empieza el día grande de las Festas do Nazareno, y una hora después harán su entrada en la villa la banda de mñusica de la Agrupación Musical do Rosal, la Banda de Gaitas Buxaina de Taragoña y los grupos de gaitas Xiada y O Son do Pote, que a partir de la una de la tarde ofrecerán conciertos en diferentes espacioss del casco urbano. A las diez de la mañana se celebrará en la iglesia de O Castelo la misa tras la cual partirá la procesión de las mortajas, declarada de Interese Turístico de Galicia, acompañada de las autoridades y referidas agrupaciones musicales, y en la que se aguarda la asistencia de miles de personas llegadas desde distintos puntos de la geografía gallega e incluso de más lejos. A su paso por A Covecha se lanzarán una gran traca de bombas y fuegos en honor al Divino Nazareno, y al remate del desfile habrá una misa cantada. Durnate la mañana habrá otras misas a las 8.00, 9.00, 11, 15, 12.15 y 13.15 horas y ya por la tarde se oficiarán cuatro misas que comenzarán cada hora entre las cinco y las ocho.





El mismo domingo, a las siete de la tarde habrá un pasacalles del grupo de gaitas O Son do Pote y en los jardines Valle-Inclán tendrá lugar la actuación del grupo de baile y música tradicional Xilbarbeira y una hora después, en ese mismo último escenario habrá un concierto de la banda de música de la Agrupación Musical do Rosal. A las 21.15 habrá un pasacalles de despedida desde delante de la casa consistorial hasta O Castelo, y un cuarto de hora después empezará otro pasacalles a cargo del a charanga NBA para rematar con la verbena en la Praza Alcalde Segundo Durán en la que se alternarán para amenizarla las orquestas Alianza y New York. Y en la jornada del lunes 19, tras el lanzamiento de 21 morteros a la diez de la mañana, habrá un pasacalles y alboradas a cargo de la Banda de Música Municipal de Vilanova, la banda de gatias Os Chaneiros y lso grupos de gaitas Xiada y O Son do Pote, ue ofrecerán conciertos a partir de las siete de la tarde en la alameda, y que a las nueve y cuarto de la noche harán u pasacalles de despedida. Además, a partir de las doce y media del mediodía habrá un concierto de Os Chaneiros en la Praza García Martí, que a su remate irán a la Praza de Maura, y a las 13.00 horas tendrá lugar una actuación de la Banda de Música Municipal de Vilanova en los jardines Valle-Inclán.





Por otro lado, el presidente de la comisión de Fesas do Nazareno, José García Romeiras, indicó que este año, aunqeu les han entregado algunos donativos, no hicieron la petitoria puerta por puerta -la comisión del Carme do Castelo tampoco la hizo, a diferencia de la del Carmen dos Pincheiros, que si fue por las casas a pedir la colaboración vecinal-, por lo que la implicción del Concello pobrense fue mayor, al hacerse cargo de la programación de dos de los, para cuya financiación fue necesario echar mano del remanente de tesorería. Además, le propuso al alcalde, Xosé Lois Piñeiro, y a la concejala de Cultura, Patricia Lojo, que a partir del próximo año sea el Ayuntamietno el que corra con el peso de la organización de estos festejos. El mandatario manifestó que recibe ese recado y que una vez que rematen las fiestas estivales tiene pensado reunirse con las comisiones de fiestas para aborar su organización de cara a próximas ediciones y buscar fórmulas de colaboración de la ciudadanía diferentes a la petitoria puerta por puerta, que dijo que es un método de tiempos muy antiguos.