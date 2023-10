El tripartito de Ribeira cumple su acuerdo y aprueba los presupuestos en los primeros cien días de mando

El ejecutivo de Ribeira cumplió su objetivo y logró sacar adelante los presupuestos del 2023 durante los primeros 100 días de gobierno. Los votos del tripartito bastaron para aprobar la propuesta que contó con la abstención del PP cuya portavoz, María Sampedro, reiteró que las partidas presupuestarias eran las mismas que su grupo había presentado hasta en tres ocasiones sin conseguir el apoyo de la oposición en su momento.



De este modo, la cuantía aprobada para el 2023 asciende a 36.358.000 euros, lo que supone, detalló el alcalde, Luís Pérez Barral, una inversión por habitante de 1.351 euros.



La concejala de Facenda, Herminia Pousó detalló las partidas del documento económico, ya presentado por el gobierno local esta semana, y mantuvo un intenso debate con la portavoz popular sobre la situación de las arcas locales tras el gobierno de Ruíz. “Estaban mentindo coas contas porque non se estaba recollendo a realidade do que hai. E por outro lado estaban pospoñendo obrigacións cando tiñamos no seu momento recursos para financialas. Que sepan que non actuaron de xeito correcto”, espetó Pouso.

Financiación para la biblioteca

Tras someter a votación el presupuesto, la corporación debatió los dos últimos puntos del orden del día sobre la aceptación del plan estratégico de subvenciones, que se aprobó por unanimidad de los cuatro grupos, al igual que la obra de nueva biblioteca que se hará en un edificio antiguo de la calle Galicia. En este sentido, el gobierno explicó su propuesta para la financiación que consiste en acudir al Fondo de Cooperación para solicitar un importe de 384.000 euros con un plazo de ocho años para su reposición.



Al finalizar la sesión, el grupo de gobierno salió a cenar para celebrar que “hoxe é un bo día para Ribeira, tras máis de dous anos sen eles, aprobamos os Orzamentos actualizados que responden ás demandas sociais. Non tería sido posible sen a implicación deste equipazo. Seguimos para construír esa Ribeira en grande”, escribió el regidor en sus redes sociales que ilustró con una fotografía.