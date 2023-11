El tripartito tilda de "desplante institucional" que el presidente de Portos visite Ribeira y no se lo comunique

No es la primera vez que sucede y todo apunta a que no será la última, pues ya ha sucedido en otras localidades de la comarca. El equipo de gobierno de Ribeira expresó su descontento ante lo que considera como un "desplante institucional" por parte de Portos de Galicia después de tener conocimiento de la visita en la jornada de ayer a la capital barbanzana por parte de su presidente, José Antonio Álvarez, sin que se les hubiera notificado. Desde el tripartito apuntaron que ello contrasta con la invitación a la portavoz del grupo municipal del Partido Popular ribeirense, Mariola Sampedro, de la que indica que lo acompañó. Por eso, el Ejecutivo local considera "inaceptable o uso dos intereses partidistas desta visita".



Desde el Gobierno local recordaron que el alcalde de Ribeira, Luis Pérez, y el concejal de Mar, Fernando Abraldes, mantuvieron recientemente una reunión con José Antonio Álvarez para trasladarle necesidades de las infraestructuras portuarias de la capital barbanzana e intentar abordar mejoras en los distintos recintos de su titularidad en el municipio. Añadieron que en dicho encuentro le trasladaron la disposición del equipo de gobierno de colaborar en la resolución de todos los problemas de los muelles, y que en ese sentido, manifiesta su preocupación a raíz de la visita de ayer, de la que asegura que no fue informado y la considera "un desplante aos intereses da veciñanza e do sector do mar ribeirenses".

Pérez Barral enfatizó la necesidad de que las instituciones trabajen juntas para abordar los desafíos y las oportunidades que afronta el sector del mar. “Dende o goberno de Ribeira seguiremos a traballar coa man tendida e coa vontade de chegar a bo entendemento con tódalas administracións; para velar polos intereses de tódolos veciños e veciñas e pola xestión eficaz dos nosos recursos”, concluyó el alcalde.