Después de que en la jornada del martes fuese la peña dorneira Back Street Bois la que se impuso en el concurso de "Enjalanamento de fanequeiras" con una decoración que llevó por nombre "Dornarceno", en la ue suis integrantes dedicaron cuatro días a darle al pub ïdolos una ambientación que emuló al Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en Cantabria, y que de segundos quedasen Polbos do Vilar, que convirtió el bar Ceos en el interior de un avión y eu susictó los elogios de la gente, seguidos de Corsarios do Barbansa y su sede en el pub Cúpula, Feitos polbo en el bar Galeón y Os pintos joden quintos en el bar Ventos Vellos, en la jornada de ayer tuvo lugar una nueva edición del divertido Trinautlón en la playa de Area Secada, con la realización de pruebas con tablas de paddle surf y kayaks prestados por Geckos Surf & Sup School, y que cada año va sumando un mayor número de segudores, como lo refles¡ja que ayer casi no había ningún hueco libre en dicho arenal para presenciar esta competición, que contó con la colaboración del GAEM y de Cruz Roja con sus embarcaciones en labor preventiva ante cualquier incidencia en el agua o en la playa.

Después de una primera fase eliminatoria con un total de 24 peñas participantes repartidos en grupos de tres cada uno, y de una final que estuvo muy disputadas y que se decidió en los instantes finales, fue la peña Caramechas do Concheiro la que se proclamó vencedora, tras completar las tres pruebas en un tiempo global de 3 minutos y 22 segundos, quedando en segundo lugar Tocando fondo que detuvo el cronómetro en 3 minutos y 34 segundos y la tercera en el podio fue Back Street Bois, que invirtió seis segundos más que el segundo clasificado, quedando cuarta y quinta Muxo Beti y Corsarios do Barbansa, respectivamente. También se disputó la competición de Coller o parrulo, en la que ganó Santiajiños van de viños. Además, también destacaron la labor como speaker que hizo Jota y la animación musical a cargo de DJ ElTitoMigui.

La jornada de ayer se completó en el Malecón con una sesión vermú a cargo del grupo Human, un concierto vespertino de Los Duques de Monterrey, el concurso de “Jijó”, con Fuck Poseidon, Recho, Fabio Bum Rap, Beauty Pikete, 8 Ferrados y Rebelióm do Inframundo en concierto, tras el que habrá la “Batalla de Jallos”. Para la jornada de hoy está programada una recogida de basura en la playa de Coroso dentro del proyecto Remar de Amicos (11.30 horas), dos horas después será la sesión vermú con Pauliña en el Malecón, y a las cuatro y cuarto se desarrollarán los XXXI Xojos e Deportes Populares de Mar. Para las siete de esta tarde se anuncia el inicio en el petril del Malecón de una de las actividades más multitudinarias, como es el XXXI Jran Premio Ícaro de Voo sen Motor; a las 22.00 horas será el Examen de Patróns en el Malecón, y desde la medianoche actuará la banda Tecor Societario.