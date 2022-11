Unas 133 personas discapacitadas mejoran su ocupabilidad con el PIE de Amicos, de las que 67 lograron trabajo

Un total de 67 de los 133 participantes de O Barbanza y localidades próximas en el Programa Integrado de Emprego 2021-2022 impulsado por la asociación Amicos accedieron al mercado laboral -supone más del 50%-, de los cuales 35 fueron mujeres y los 32 restantes hombres. Así lo dio a conocer en el auditorio de Ribeira y tras la proyección de un video resumen de lo que fue el programa Xoán España, director xeral de la entidad, en el acto de clausura de la actividad que tuvo como objetivo principal la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral de desempleados con discapacidades mediante la combinación de acciones de formación ocupacional, prácticas no laborales y prospección y mediación con empresas. Además, 84 participantes en este PIE ya realizaron varios itinerarios formativos en comercio (175 horas), almacén e industria (80 horas) y limpieza (90 horas), por los que3 recibieron su diploma. Y durante este programa se firmaron 26 convenios de prácticas con empresas de la zona.





La directora xeral de Formación para o Emprego e Orientación, Zeltia Lado, participó en este acto e indicó que la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade financió con 287.000 euros este programa de Amicos, en el que además de los ya indicado, los participanes recibieron cualificación transversal en nuevas tecnologxías e idiomas, motivación para la búsqueda de empleo o habilidades sociolaborales. “A grandeza de Amicos é que sodes unha asociación que contribúe a ofrecer futuros mellores para persoas en situación de vulnerabilidade, unha entidade inspirada no valor da solidariedade”, apuntó Lado, a l vez que recordó que se trata de una organización con más de 20 años de trayectoria atendiendo a personas con alguna discapacidad y apoyando también a sus familias, a través de distintas líneas de acción. Por último, felicitó a la organización y a los participantes por el trabajo realizado durante esos doce meses y destacó que abre nuevas oportunidades de futuro y bienestar para as los participantes, y concluyó que “fixarnos nas capacidades diversas é imprescindible para esa sociedade máis responsable, inclusiva e plural que soñamos.





Por su parte, Mariola Sampedro Fernández, teniente de alcalde de Ribeira, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes al acto, reclacando que para el Ayuntamiento ribeirense "é un privilexio contar cunha asociación como Amicos, que pon en valor ás persoas con discapacidade, neste caso, con

respecto á inserción laboral. Quero felicitar a todo o equipo polo gran traballo realizado e por

lograr os obxectivos marcados no programa”. A continuación, intervino Elísabet Casero San Juan, quien relató su experiencia como participante en el PIE de Amicos: “Non sempre querer é poder, as persoas en ocasións cruzamos batallas que só se poden entender desde a experiencia de camiñar cos mesmos zapatos, aquí estamos, nais que só dispoñemos de horarios para traballar no tempo no que os nosos fillos están no colexio, nais de fillos con discapacidade, mulleres con persoas maiores ao seu cargo etc. Síntome orgullosa de representar a todo o grupo de compañeiros e compañeiras do programa integrado que tan difícil

tiñámolo, pero que demostramos que era posible”.





De igula modo, Digna Iglesias, vicepresidenta de Amicos, animó a todos los participantes, a los que trasladó todo su apoyo y confianza, así como a los ayuntamientos, personal técnico, empresas, participantes y muy especialmente al departamento de programas integrados de empleo de la Xunta de Galicia por la confianza

depositada "no noso traballo”. Entre las empresas con las que se firmaron convenios estuvo Jealsa, en cuya representación acudió MargaritaHermo, directora de Relaciones Institucionale, que manifestó que las empresas tienen que estar al lado de la sociedad en general, y de ls personas en particular. "Amicos son persoas, e as empresas tamén e en global somos persoas que apoiamos a persoas. Só quédame felicitarvos a todos en nome de todas as empresas que colaboramos con Amicos. É máis o que nos da Amicos que o que nós lle damos a Amicos. Permítenos ser diversos e crear empresas mellores", concluyó.