Unas 40 personas participan en la caminata para poner en valor el Camiño Real a su paso por O Araño

Alrededor de 40 personas participaron ayer en la caminata impulsada por la asociación de vecinos de O Araño dentro de su proyecto de recuperación del Camiño Real, principal vía de comunicación de O Barbanza en los siglos XVII y XVIII, y de la que tiene identificados 4,5 kilómetros. De todo modos, dicha andaina, de trazado circular, rondó los siete kilómetros desde la área recreativa Souto Pelado y que discurrirá por la aldea de Batán, el paseo del río Te, O Rabado y enlazaron con el tramo de ruta que se pretende poner en valor, de la que recorrieron 3,5 kilómetros asfaltados por Os Lemos, Xens, A Capela, Pousada y Carballal.

Al paso de los caminantes por la plaza de A Capela se descubrió una placa conmemorativa con referencia a la importancia que tuvo el Camiño Real como vial vertebrador de dicha parroquia rianxeira, pero también ruta comercial histórica entre O Barbanza y Santiago, pues entonces no existía la carretera AC-305 (Padrón-Ribeira). En la inscripción que figura en esa placa también se indica que esa vía ayudó a asentar población en núcleos alrededor de las misma, modernizó los caminos primitivos y unió Santiago con las villas situadas entre la Serra do Barbanza y la Ría de Arousa, “achegándose aos edificios relevantes símbolos do poder coma igrexas e pazos, e facilitando o comercio marítimo e comarcal”, detalla.

También hace referencia al Pazo dos Calote, del siglo XVII, como uno de los símbolos de ese poder más destacado de la zona, precisando que fue mansión de recreo de una familia compostelana muy importante y que conserva el blasón de la Casa de Soutomaior e de Xunqueiras. “A arquitectura tradicional de lugares coma o da Capela transpórtanos a tempos pasados nos que floreceron fermosos núcleos rurais sen a planificación urbanística posterior, náis cunha beleza atemporal”, se recoge en la placa colocada en la parte superior de un bloque de piedra de granito, en el que figura el logotipo de la Asociación de Veciños de O Araño y el Concello de Rianxo. Además, la placa cuenta con un trazado del Camiño Real y un código QR a través del que se puede acceder a más información sobre el mismo.

En ese acto de descubrimiento de la placa se contó con la actuación de los gaiteros de Buxaina, que poco después intervinieron en la misa y procesión en honor a Santa Baia. De hecho, la andaina se incluyó en la programación de esas fiestas, que organizó el referido colectivo vecinal junto a la asociación cultural A Carballeira de Baia. Por la tarde se desarrolló en el patio cubierto del centro cultural de A Capela un Mercado de Nadal, con puestos de artesanía, de intercambio de semillas y un rastro con artículos de segunda mano donados por vecinos a la comisión de fiestas para recaudar fondos con que financiar estas celebraciones. También tuvo lugar una “Tarde en familia”, con hinchables, talleres y juegos para los más pequeños y chocolatada, así como la función de títeres “O traxe novo do rei” de Tarabelos y por la noche se celebró una Cea Veciñal de Nadal con baile amenizado por DJ Diego Tubío, vecino de O Araño.

La presidenta Cristina Lobato, la vicepresidenta Susana Otero, el secretario Diego Rodríguez y el tesorero Martín descubrieron en la plaza de A Capela la placa sobre el Camiño Real en O Araño al paso de la andaina por ese lugar I Chechu Río